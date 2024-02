Mùa xuân của mẹ

Đêm giao thừa ấm áp đất phương Nam. Sau những khát vọng được lấp đầy, khi phố vắng dòng người chen kín như thường nhật, thật bình an trong thời khắc giao thừa.

Lòng mẹ bình an trong thời khắc giao thừa bởi biết rằng mình đã có một quyết định đúng đắn và có phần bạo dạn khi gửi con vào thành phố bao dung. Tết xa nhà đầu tiên, Tết của tuổi 18 trong trẻo và đẹp nhất, con đã chọn nơi này - TP HCM. Chuyến bay xa nhà đầu tiên trong cuộc đời là chuyến bay đưa con vào thành phố nhập học. Tất cả mọi thứ vỡ òa trong con và mẹ biết mảnh đất này sẽ là nơi có thể bao bọc con trong từng bước chân, giấc ngủ. Nơi đây, tiếng con có thể cười vang trong công viên mùa xuân tràn ngập hoa cỏ và tung tẩy bước chân tự tin với tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời mình.

Đôi ba lần trong cuộc đời, đã có lúc mẹ lựa chọn sai điều mình mơ ước mới có thể lựa chọn một con đường mà mẹ đã phải đánh đổi rất nhiều khi chạm được điều mình đặt cược bằng thanh xuân. Đó là thực hiện được giấc mơ trở thành người cầm bút, được rong ruổi trên nhiều nẻo đường, vùng đất, miền quê để có thể làm một ký giả chân thành, mẫn cán ghi chép lại những điều bình dị nhất. Thế giới văn chương đó, với mẹ, có cả bầu trời khát vọng của con. Bầu trời mà mẹ biết con đã tích góp và gửi vào những ngôi sao hy vọng, hướng đến phương Nam bằng tất cả niềm đam mê chinh phục mảnh đất mới đầy năng lượng. Nhiều mùa xuân trôi qua, mẹ vẫn hỏi về ước mơ nơi con đến khi tròn 18 tuổi. Để rồi, khi con chạm được giấc mơ giảng đường nơi thành phố mang tên Bác, tim mẹ vỡ òa nhiều xúc cảm khó gọi tên.

Biết rồi trong mỗi người, ít nhiều cũng có những ký ức Tết không thể mờ phai, dẫu cuộc sống hiện đại đã và đang có thật nhiều thay đổi, tiếp biến trong dòng chảy văn hóa. Nhưng những giá trị văn hóa truyền thống và giá trị cốt lõi nhất của hương vị Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, mãi mãi được vun đắp và làm đầy bằng những trái tim, tâm hồn người Việt. Trong thời khắc đó, lòng người, chừng như lắng đọng nhất, bình an nhất, sẵn sàng trút bỏ hết những gì không may mắn từng đến trong năm cũ để mở rộng tâm hồn, trái tim, đón chào năm mới với nhiều bình an, hạnh phúc.

Dù có bận rộn đến bao nhiêu, dù có được sum vầy bên gia đình với những người thân yêu trong đêm giao thừa hay vì bất cứ hoàn cảnh nào, phải ăn Tết tha phương thì thời khắc đó ai cũng phải dừng lại để cảm nhận hết những gì tinh túy nhất mà cuộc sống, thiên nhiên đã ban tạo cho con người.

Và mảnh đất mẹ đang đứng nơi này trong thời khắc giao thừa linh thiêng, ngoài kia, nhiều tầng pháo hoa đang bay lên đánh dấu sắc màu trên nền trời bừng sáng. Pháo hoa, mang theo hàng ngàn khát vọng của bao người đang trao gửi về một mùa xuân tràn đầy nhựa sống, thắp sáng thành công. Là những thanh âm đánh dấu thời khắc đất trời xua tan đi bao nhọc nhằn, bao điều chưa may mắn trong năm cũ để mở luồng sinh khí cho năm mới với sự phồn thịnh, hồi sinh và nắng ấm tràn đầy.

Chiếc đồng hồ thời gian bắt đầu điểm những nốt lặng đầu tiên trong thời khắc giao thừa. Lòng người, hẳn nhiên bình yên đón nhận. Một năm, khởi đầu cho 365 ngày bình an từ giây phút giao thừa. Mẹ gọi đó là âm thanh của hoa, của thanh khí trong lành, thánh thiện nơi mùa xuân bắt đầu khai mở. Mọi thứ, đều từ thời khắc giao thừa, mở ra những khoảng trời khát vọng của mùa xuân đẫm đầy sự sống.Lòng chợt bình an quá đỗi khi thả nhẹ bước chân trong lòng thành phố.

Chiếc đồng hồ thời gian bắt đầu điểm những nốt lặng đầu tiên trong thời khắc giao thừa. Lòng người, hẳn nhiên bình yên đón nhận. Một năm, khởi đầu cho 365 ngày bình an từ giây phút giao thừa. Mẹ gọi đó là âm thanh của hoa, của thanh khí trong lành, thánh thiện nơi mùa xuân bắt đầu khai mở. Mọi thứ, đều từ thời khắc giao thừa, mở ra những khoảng trời khát vọng của mùa xuân đẫm đầy sự sống.