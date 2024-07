Sáng 27-7, tất cả võ sĩ đã hoàn thành kiểm tra sức khoẻ, cân ký và đối mặt cho những trận đấu cam go, hấp dẫn cho vòng bán kết Giải Muay Thai Rampage x Road To ONE: Việt Nam diễn ra vào tối mai (28-7). Việc các võ sĩ chính thức chạm mặt nhau giúp sức nóng của giải đấu ngày càng nóng hơn với 10 cặp đấu đang được mong chờ.

Trước đó, giải dự kiến diễn ra vào ngày 21-7 nhưng BTC đã dời sự kiện đến ngày 28-7 để cùng đồng bào cả nước bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các võ sĩ hoàn tất buổi kiểm tra sức khỏe sáng 27-7

Cũng vì vậy, danh sách các cặp đấu đã có sự thay đổi ở phút chót. Thông tin ngôi sao nữ của làng Muay Huỳnh Hà Hữu Hiếu đối đầu với tài năng trẻ của tuyển Hà Nội Hoàng Khánh Mai ở trận mở màn đã thu hút không ít sự chú ý và mong chờ từ cộng đồng hâm mộ. Tuy nhiên, vì sự thay đổi lịch trình này, Hoàng Khánh Mai đã không thể tham gia.

Thay vào đó, Nguyễn Thị Lệ Khóa - tài năng trẻ sinh năm 2001 được biết đến với nhiều thành tích cao ở bộ môn Kickboxing sẽ là đối thủ của "Ốc tiêu" Hữu Hiếu.

Trận đấu mở màn của "Ốc tiêu" Hữu Hiếu (trái) có sự thay đổi về đối thủ

Bên cạnh đó, một trong những cặp đấu chính của sự kiện - Trương Cao Minh Phát và Phan Trọng Quý sớm có kết quả. Vì Trọng Quý không thể thi đấu và rút lui khỏi cuộc đua này nên Minh Phát chính thức tiến thẳng vào vòng chung kết dự kiến diễn ra vào 15-9.

Trương Cao Minh Phát thẳng tiến vào vòng chung kết

Ngoài ra, tất cả võ sĩ đều đã đủ điều kiện thi đấu và sẵn sàng 100% về cả thể chất lẫn tinh thần nên hứa hẹn mang đến những tranh tài tốt nhất trên sàn đấu.

Vòng bán kết Giải đấu Muay Thai Rampage x Road To ONE: Vietnam sẽ được phát sóng trực tiếp tại Fanpage và YouTube Muay Thai Rampage vào lúc 18 giờ ngày mai, 28-7.