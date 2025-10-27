Muay Việt Nam giành 1 HCB, 2 HCĐ tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Bộ môn Muay - Đại hội Thể thao Trẻ châu Á lần thứ 3 (Asian Youth Games 2025) đã khép lại tại Bahrain, để lại nhiều cảm xúc và niềm tự hào cho thể thao Việt Nam. Tại môn thi đấu này, đội tuyển trẻ Việt Nam đã thi đấu kiên cường, mang về 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, khẳng định sự tiến bộ đáng ghi nhận của Muay Việt Nam trên đấu trường châu lục.



Trong đó, HCB thuộc về võ sĩ nữ trẻ Nguyễn Thị Thu Phương, HCĐ thuộc về VĐV nữ Đỗ Phương Nguyên và VĐV Trần Quốc Bảo.



Nổi bật trong số đó là võ sĩ trẻ Trần Quốc Bảo, đại diện của đội tuyển Muay TP HCM đã giành Huy chương Đồng hạng cân 48 kg nam. Quốc Bảo vượt qua đối thủ Nepal bằng chiến thắng knock-out ở hiệp 2, sau đó tiếp tục thi đấu ấn tượng trước võ sĩ Malaysia để tiến vào bán kết.

Quốc Bảo (thứ 2 từ phải qua) giành HCĐ

Dù dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết, màn trình diễn quả cảm của anh đã mang về niềm tự hào cho Muay TP HCM, đơn vị luôn đi đầu trong phong trào phát triển Muay trẻ Việt Nam.



Thành tích của Trần Quốc Bảo cũng gợi nhớ lại dấu ấn vàng son cách đây 28 năm, khi võ sĩ Giáp Trung Thang giành HCB hạng 51 kg nam tại Asian Games 1998 ở Bangkok (Thái Lan) – tấm huy chương đầu tiên của Muay Việt Nam tại đấu trường châu lục, mở ra chặng đường phát triển cho bộ môn này tại Việt Nam.



Ông Giáp Trung Thang (vàng - xanh) giành HCB Asian Games 1998

Ông Giáp Trung Thang hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Muay TP HCM, nguyên HLV trưởng tuyển Muay quốc gia giai đoạn 2009 – 2022, người từng dẫn dắt các đội tuyển tham dự ba kỳ World Games (2017, 2022, 2025), góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền tảng vững chắc cho Muay Việt Nam.

Từ cột mốc lịch sử tại Asian Games 1998 đến thành tích ấn tượng ở Asian Youth Games 2025, Muay Việt Nam tiếp tục khẳng định tinh thần “Tự hào – Phát triển”, bền bỉ xây dựng lực lượng kế thừa và vươn tầm châu Á, khẳng định vị thế của bộ môn võ thuật truyền thống trong dòng chảy thể thao Việt Nam hiện đại.

Tại đại hội năm nay (diễn ra đến ngày 31-10), đoàn Việt Nam đang có 5 HCB và 6HCĐ.





