Mức đóng BHXH tự nguyện năm 2026 có thay đổi theo chuẩn nghèo mới?

Nghị định 351/2025 có hiệu lực từ ngày 15-2-2026 nâng mức thu nhập tối thiểu của chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn lên 2,2 triệu đồng/người/tháng thay cho mức 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Nhân viên BHXH hướng dẫn người dân tham gia BHXH tự nguyện

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 351 quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; trong đó có điều chỉnh về chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Đây là căn cứ quan trọng để xác định mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện thấp nhất.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2024 quy định: Thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Như vậy, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất sẽ tăng lên theo mức chuẩn hộ nghèo mới. Tuy nhiên, Nghị định 351/2025 cũng nêu rõ: Tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 theo quy định tại Điều 3 Nghị định 07/2021 từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 31-12-2026.

Theo đó, trong năm 2026, mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn vẫn là 1.500.000 đồng/người/tháng, đồng nghĩa với việc thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện thấp nhất năm 2026 vẫn là 1.500.000 đồng/tháng.

Mức đóng cụ thể theo công thức sau: 22% x 1,5 triệu đồng = 330.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, người tham gia không phải đóng toàn bộ số tiền này. Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỉ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất như sau:

- Bằng 50% (165.000 đồng) đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Bằng 40% (132.000 đồng) đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo.

- Bằng 30% (99.000 đồng) đối với người tham gia là người dân tộc thiểu số.

- Bằng 20% (66.000 đồng) đối với người tham gia khác.

Bên cạnh phần hỗ trợ chung của Nhà nước, hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố còn ban hành chính sách hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương để khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện. Nhờ đó, người tham gia chỉ cần đóng phần tiền còn lại khá nhỏ mỗi tháng nhưng vẫn được tích lũy thời gian đóng để đủ điều kiện hưởng lương hưu sau này.