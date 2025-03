Mức lương cao nhất của giám đốc doanh nghiêp nhà nước là bao nhiêu?

Về tiền thưởng, phúc lợi của NLĐ (bao gồm cả thành viên Ban điều hành được thuê làm việc theo hợp đồng lao động), tại DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, quy chế thưởng do DN xây dựng và ban hành sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật lao động và công khai tại DN trước khi thực hiện. Quỹ tiền thưởng được trích từ quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ do DN quyết định.

Đối với DN do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì quỹ tiền thưởng, phúc lợi của NLĐ tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch; không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện nhân với tỉ lệ giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch, nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch.

Căn cứ quỹ tiền thưởng, phúc lợi, DN xây dựng quy chế thưởng để thưởng cho NLĐ (bao gồm cả thành viên Ban điều hành được thuê làm việc theo hợp đồng lao động) và ban hành sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật lao động và công khai tại DN trước khi thực hiện.