Mức sinh ở Việt Nam đang giảm thế nào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Mức sinh ở Việt Nam đang giảm thế nào?

N.Dung

(NLĐO) - Mức sinh ở Việt Nam tiếp tục giảm, nhiều nơi dưới mức thay thế, đặt ra thách thức lớn cho dân số và phát triển bền vững.

Chiều 23-9, Viện Xã hội học và Tâm lý học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức hội thảo "Mức sinh ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp chính sách", với sự tham dự đông đảo các chuyên gia, nhà quản lý.

Tại hội thảo, nhiều kết quả nghiên cứu mới nhất về mức sinh và các yếu tố tác động đến chất lượng dân số đã được công bố.

Mức sinh ở Việt Nam đang thay đổi thế nào? - Ảnh 1.

PGS Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: Nguyên Bình

Mức sinh thấp nhất sau 63 năm

Theo PGS-TS Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, những năm 1970, phụ nữ Việt Nam trung bình sinh 5 con. Sau nhiều nỗ lực thực hiện chính sách giảm sinh, đến năm 2006, Việt Nam đã bước vào giai đoạn mức sinh thay thế (2,01 con/phụ nữ) và duy trì ổn định trong nhiều năm.

Tuy nhiên, đến năm 2023, mức sinh chỉ còn 1,96 con/phụ nữ – thấp nhất trong 63 năm, đánh dấu sự sụt giảm mạnh về mức sinh, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có mức sinh thấp nhất Đông Nam Á.

PGS-TS Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh, tại nhiều đô thị và tỉnh phát triển, mức sinh đã giảm dưới mức thay thế, có nơi chỉ còn dưới 1,5 con/phụ nữ; trong khi nhiều tỉnh miền núi phía Bắc lại trên 2,5 con/phụ nữ.

"Sự chênh lệch này, cùng với già hóa dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh và chất lượng dân số chưa cao, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải điều chỉnh chính sách theo hướng toàn diện, bền vững"- PGS Minh nói.

Cùng quan điểm này, PGS-TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học, cảnh báo xu hướng mức sinh thấp kéo dài có thể kéo theo suy giảm dân số, thiếu hụt lao động, đẩy nhanh già hóa và gia tăng áp lực an sinh xã hội.

Mức sinh ở Việt Nam đang thay đổi thế nào? - Ảnh 3.
Mức sinh ở Việt Nam đang thay đổi thế nào? - Ảnh 4.

Mức sinh giảm chủ yếu do ngày càng nhiều phụ nữ trì hoãn sinh con

Theo ông Tuấn, ở nhiều tỉnh, thành phố, mức sinh đã giảm dưới mức thay thế, trong khi một số nơi vẫn cao hơn trung bình cả nước, gây chênh lệch đáng kể giữa các vùng miền.

Hiện, mức sinh ở khu vực Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải miền Trung giảm rất thấp, trong khi nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng vẫn cao. Điều này tác động trực tiếp đến chất lượng dân số và phát triển xã hội.

PGS Tuấn nhấn mạnh, kinh nghiệm quốc tế cho thấy khi mức sinh đã xuống thấp thường rất khó nâng trở lại, chi phí khuyến sinh cao nhưng hiệu quả hạn chế. Do đó, việc sớm có chính sách ổn định mức sinh, giảm tảo hôn, cân bằng giới tính và chuẩn bị cho giai đoạn già hóa dân số là yêu cầu cấp bách.

Mức sinh giảm do phụ nữ ngày càng chậm sinh con

Bổ sung thông tin về thực trạng, PGS-TS Nguyễn Đức Vinh, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, cho biết mức sinh trong nước đang giảm sâu và chênh lệch lớn giữa các vùng. Nếu năm 2014 có 16 tỉnh, thành có mức sinh (TFR) trên 2,5 con thì đến 2024 chỉ còn 6 tỉnh.

"Thống kê cho thấy từ năm 1989 đến năm 2014, mức sinh của Việt Nam giảm chủ yếu nhờ hạn chế sinh con thứ ba trở lên. Nhưng giai đoạn năm 2014 - 2024, mức sinh tiếp tục giảm chủ yếu do ngày càng nhiều phụ nữ trì hoãn hoặc chậm sinh con thứ nhất và thứ hai"- ông Vinh dẫn chứng.

Mức sinh ở Việt Nam đang thay đổi thế nào? - Ảnh 5.
Mức sinh ở Việt Nam đang thay đổi thế nào? - Ảnh 6.
Mức sinh ở Việt Nam đang thay đổi thế nào? - Ảnh 7.

Nhiều vấn đề về mức sinh được đặt ra tại hội thảo

Trung bình số con mong muốn của nam giới là 2,2, của nữ là 2,1. Tuy nhiên, số con dự định sinh thực tế thường thấp hơn đáng kể so với mong muốn. Đáng chú ý, tại Sóc Trăng và Cà Mau, phụ nữ mong muốn trung bình dưới 2 con – thậm chí còn thấp hơn cả số con dự định sinh.

Theo PGS Vinh, thực trạng này đặt ra nhiều câu hỏi: Nên khuyến sinh toàn quốc hay chỉ ở nơi mức sinh thấp? Có nên duy trì mục tiêu "mỗi cặp vợ chồng nên có đủ 2 con"? Chính sách ưu tiên tuyên truyền hay hỗ trợ tài chính thường xuyên? Ngoài ra, nhà ở, nhà trẻ, trường học, y tế và hỗ trợ sinh sản cũng cần được tính đến để duy trì mức sinh hợp lý.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia đề xuất cần bãi bỏ các quy định về giảm sinh, thay vào đó tập trung tăng cường chính sách hỗ trợ, khuyến khích sinh con và chăm sóc gia đình.

Tin liên quan

Chính sách dân số mới: Sinh con sẽ được hỗ trợ tiền?

Chính sách dân số mới: Sinh con sẽ được hỗ trợ tiền?

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tài chính, ưu đãi thai sản và nhà ở xã hội cho phụ nữ mang thai, sinh con trong dự thảo Luật Dân số, sắp trình Quốc hội.

Dân số Việt Nam thay đổi thế nào sau sáp nhập?

(NLĐO) - Sau sáp nhập, TP HCM có dân số đông nhất nước với 14 triệu người, kế đến là Hà Nội và An Giang mới. 13 tỉnh, thành có mức sinh dưới ngưỡng thay thế.

Khuyến sinh, nâng chất giống nòi: Cấp thiết ứng phó già hóa dân số

Mới đây, quy định về việc đảng viên sinh con thứ ba trở lên sẽ không còn bị kỷ luật được xem là mở đường cho những thay đổi tích cực trong chính sách dân số.

nhà ở xã hội mức sinh dân số Dân số Việt Nam lười sinh giảm sinh mức sinh thấp nhất lịch sử sinh con được thưởng tiền Vietnam’s population population
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo