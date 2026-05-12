Pháp luật

Mùi lạ từ phòng trọ hé lộ vụ án mạng rúng động ở Cần Thơ

CA LINH

(NLĐO) - Từ mùi lạ phát ra trong khu trọ ở Cần Thơ, công an khám phá vụ án mạng khiến dư luận bàng hoàng khi nạn nhân đang mang thai.

Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt giữ đối tượng Hồ Bảo Khanh (SN 2005; ngụ xã Châu Thành) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào 18 giờ ngày 10-5, anh L.T.L (chủ nhà trọ ở phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) phát hiện tại phòng trọ số 06 có mùi lạ nên gọi điện thoại cho người thuê phòng là Khanh để yêu cầu về mở cửa.

Mùi lạ từ phòng trọ hé lộ vụ án mạng rúng động ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Đối tượng Hồ Bảo Khanh. Ảnh: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ

Tuy nhiên, sau đó anh L. không liên hệ được với Khanh nên đã nhờ những người thuê trọ xung quanh phá khóa để mở cửa phòng kiểm tra. 

Khi mở cửa phòng, mọi người phát hiện một tử thi đang trong quá trình phân hủy nặng nên anh L. đã trình báo công an.

Công an xác định Khanh là nghi phạm trực tiếp gây án nên đã bắt giữ đối tượng này phục vụ công tác điều tra. 

Khanh khai nhận trong quá trình chung sống như vợ chồng với chị L.T.Q.T (SN 2005), giữa 2 người thường xuyên phát sinh mâu thuẫn liên quan tiền bạc và cuộc sống sinh hoạt.

Vào tối 1-5, cả 2 xảy ra mâu thuẫn, sau đó đi ngủ. Tuy nhiên, trong lúc chị T. đang ngủ, Khanh nhớ lại chuyện vừa cự cãi nên tức giận, ra tay sát hại nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị T. đang mang thai.

Gây án xong, Khanh lên TP HCM và sau đó về xã Châu Thành lưu trú tại tiệm bi-da. Đến chiều 6-5, Khanh ghé mua dầu hỏa, xăng rồi đến phòng trọ. Khanh tưới dầu hỏa và xăng lên thi thể nạn nhân cùng vật dụng trong phòng rồi khóa cửa, rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Khanh tiếp tục quay lại tiệm bi-da chơi và chạy xe chở khách như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11-5, khi Khanh đang đợi đón khách tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ thì bị lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện và bắt giữ.

