Multiscanning của OPSWAT phát hiện mã độc đến 99%

Ngày 23-1, OPSWAT - chuyên về các giải pháp an ninh mạng dành cho hệ thống công nghệ thông tin (IT), công nghệ vận hành (OT) và điều khiển công nghiệp (ICS) của các cơ sở hạ tầng trọng yếu - cho biết đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Công nghệ Bkav nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống virus, tối ưu hóa giải pháp an ninh mạng dành cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Theo đó, sau khi tích hợp phần mềm diệt virus Bkav Pro vào giải pháp công nghệ nhận diện và ngăn chặn virus sử dụng đa ứng dụng (Multiscanning) của OPSWAT sẽ giúp OPSWAT Multiscanning tăng cường tối đa khả năng xác định và ngăn chặn các mối đe dọa. Khi sử dụng đồng thời hơn 30 phần mềm anti-virus có trong giải pháp Multiscanning của OPSWAT, tỉ lệ phát hiện mã độc lên đến 99%.

Sự góp mặt của Bkav Pro mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng sử dụng OPSWAT Multiscanning với các tính năng nổi bật như: ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng công nghệ điện toán đám mây, giúp nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian phát hiện các mã độc có nguồn gốc từ Việt Nam và khu vực lân cận.

"Việc ký kết hợp tác với Bkav nhằm nâng cao chất lượng giải pháp bảo mật của OPSWAT để phục vụ tốt hơn cho các cơ quan, tổ chức nhà nước, các doanh nghiệp tại Việt Nam, cũng như khách hàng của OPSWAT khắp thế giới" - ông Lã Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Nghiên cứu và Phát triển, Tổng Giám đốc OPSWAT Việt Nam - nhấn mạnh.