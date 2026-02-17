HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Mùng 1 Tết, “biển người” đổ về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

Tâm Quân

(NLĐO) - Đặt chân lên đỉnh núi Sam, không gian bỗng trầm xuống. Gió nhẹ hơn, nắng hiền hơn, và lòng người cũng chậm hơn...

Ngày đầu tiên của năm mới, khi đất trời vừa thay màu áo Xuân, khi lòng người còn nguyên vẹn những ước mong chưa kịp gọi thành tên, người ta thường tìm đến một nơi yên tĩnh, để gửi gắm niềm tin cho một năm phía trước.

Mùng 1 Tết, “biển người” đổ về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 1.

Mùng 1 Tết, “biển người” đổ về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 2.

Mùng 1 Tết, “biển người” đổ về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 3.

Người dân nô nức đi lễ bái Bà Chúa Xứ núi Sam ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026. Đi lễ cúng bái đầu năm không chỉ là nghi thức tâm linh mà còn là dịp mỗi người tìm về sự tĩnh tại, khởi đầu năm mới với hy vọng vào những điều thiện lành

Giữa miền biên viễn An Giang, Núi Sam vẫn lặng lẽ ở đó – trầm mặc, linh thiêng, như đã quen làm điểm tựa tinh thần cho bao thế hệ.

"Mùng một lên núi lễ Bà

Gửi bao ước nguyện theo làn khói hương…"

Con đường lên núi Sam ngày Xuân rộn ràng mà không vội vã. Dòng người dù đông nhưng lòng người lại chậm. 

Mùng 1 Tết, “biển người” đổ về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 4.

Nếu ngày xưa, hành trình lên núi Sam là từng bậc đá quanh co thấm mồ hôi, thì hôm nay, cáp treo Núi Sam mở ra một cách du xuân hoàn toàn khác: nhẹ nhàng, thanh thản và đầy thi vị.

Mùng 1 Tết, “biển người” đổ về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 5.

Mùng 1 Tết, “biển người” đổ về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 6.

Cabin rời ga, từ tốn nâng bước người lên cao. Phố xá Châu Đốc dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho ruộng đồng, sông nước, cho bầu trời xanh rộng mở. Trong khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung, ta bỗng thấy lòng mình dịu lại, những lo toan của năm cũ như được gió Xuân hong khô, rơi rớt đâu đó giữa tầng mây.

"Cáp treo đưa gió lên ngàn

Đưa lòng người thoát muộn phiền nhân gian."

Có lẽ hiếm nơi nào việc đi lễ đầu năm lại trở thành một trải nghiệm thư thái đến vậy. Không mệt, không gấp, chỉ còn lại cảm giác bình yên lan dần trong từng nhịp thở.

Đặt chân lên đỉnh núi Sam, không gian bỗng trầm xuống. Gió nhẹ hơn, nắng hiền hơn, và lòng người cũng chậm hơn. Tiếng chuông chùa ngân vang giữa không trung, hòa cùng hương trầm lan tỏa, tạo nên một khoảng lặng rất riêng – nơi mọi lời khấn nguyện đều trở nên thành kính.

Mùng 1 Tết, “biển người” đổ về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 7.

Mùng 1 Tết, “biển người” đổ về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 8.

Đền Phật ngọc trên đỉnh núi Sam

Mùng 1 Tết, “biển người” đổ về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 9.

Đền Quan Âm trên đỉnh núi Sam

Mùng 1 Tết, người ta đến đây không chỉ cầu tài lộc, công danh, mà còn cầu bình an cho gia đạo, cầu tâm an cho chính mình. Giữa đất trời cao rộng, những mong ước thầm thì dường như được lắng nghe rõ hơn, trọn vẹn hơn.

Mùng 1 Tết, “biển người” đổ về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 10.

"Một nén hương lòng gửi gió mây

Cầu cho năm mới vẹn đầy bình yên"

Mùng 1 Tết, “biển người” đổ về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 11.

Đền Dược Sư tại Cáp treo Núi Sam

Không chỉ là điểm đến tâm linh, Khu Du lịch Cáp treo Núi Sam còn là nơi thích hợp để du xuân ngày mùng 1 Tết. Không gian được quy hoạch hài hòa, sạch đẹp, thoáng đãng, để mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, mỗi ánh nhìn đều tìm thấy sự thư thái.

Đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh Châu Đốc trong nắng xuân dịu nhẹ, ta chợt nhận ra: bình yên không phải điều gì xa xỉ, mà đôi khi chỉ là một khoảnh khắc đứng yên, hít thở thật sâu và mỉm cười.

Mùng 1 Tết, “biển người” đổ về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 12.

Mùng 1 Tết, “biển người” đổ về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 13.

Mùng 1 Tết, “biển người” đổ về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 14.

Những bức ảnh đầu năm được chụp nơi đây không chỉ để lưu giữ hình ảnh, mà còn để giữ lại cảm xúc – cảm xúc của một ngày đầu năm trọn vẹn, nhẹ nhõm và đầy hy vọng.

Mùng 1 Tết, “biển người” đổ về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 15.

"Xuân về trên đỉnh núi Sam

Một lần dừng bước, muôn vàn an yên"

Người ta vẫn tin rằng, mùng 1 Tết đi đâu, cả năm theo đó. Và nếu mùng 1 Tết chọn núi Sam, có lẽ đó là lựa chọn cho một năm thuận lòng – thuận ý – thuận duyên.

Ở đó có sự linh thiêng để nương tựa, có cảnh sắc để lòng dịu lại, có mùa xuân để mọi khởi đầu thêm tròn đầy ý nghĩa.

Mùng 1 Tết, “biển người” đổ về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh 16.

"Mùng một chạm mây núi Sam

Chạm vào bình an, mở ngàn lộc Xuân"...

