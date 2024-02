Mùng 1 Tết, du khách quốc tế đi tàu bắt ngờ được nhận lì xì

Sáng 2-10 ( mùng 1 Tết), tại ga Phan Thiết, ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cùng lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Bình Thuận tổ chức đón những du khách đầu tiên đến xông đất năm mới trên chuyến tàu SPT2 Sài Gòn - Phan Thiết.

Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, tặng quà cho du khách

Những du khách đầu tiên xông đất Bình Thuận

Chuyến tàu SPT 2 từ ga Sài Gòn (TP HCM) khởi hành lúc 7 giờ cùng ngày và đến ga Phan Thiết hơn 11 giờ, đưa 210 hành khách đến Bình Thuận ngày đầu năm mới.

Trong số du khách đến ga Phan Thiết ngày đầu năm có 51 khách quốc tế đến từ các nước châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc.



Du khách bất ngờ nhận lộc ngày mùng 1 Tết

Các vị khách trên tàu SPT2 xông đất được chào đón, chức mừng, tặng quà, chúc Tết và lì xì theo phong tục Việt Nam. Ngoài ra, một số du khách ngẫu nhiên còn được đại diện doanh nghiệp du lịch tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí.

Bà Fieke, du khách đến từ Hà Lan, cho biết rất bất ngờ khi được đón tiếp nồng hậu trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. "Vợ chồng tôi quá bất ngờ về món quà lì xì nhận được khi vừa đến đây, không khí đông vui. Chúc mừng tết cổ truyền của Việt Nam và một năm tốt đẹp cho các bạn" – bà Fieke nói.

Vợ chồng bà Fieke được Hiệp hội Du lịch Bình Thuận tặng voucher nghỉ dưỡng

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và ngành du lịch cũng tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng hoa và lì xì đại diện Công ty CP Đường sắt Sài Gòn, Chi nhánh Khai thác đường sắt Sài Gòn, lãnh đạo và nhân viên Ga Phan Thiết, nhân viên phục vụ trên tàu SPT2.

Trước đó, sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thăm, tặng hoa, chúc tết và lì xì đại diện lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH Delta Valley Bình Thuận, Công ty Công ty NovaHotel và Resort World, lãnh đạo và nhân viên của K-Town Resort Phan Thiet.

Đại diện Công ty CP Đường sắt Sài Gòn, Chi nhánh Khai thác đường sắt Sài Gòn, lãnh đạo và nhân viên Ga Phan Thiết, nhân viên phục vụ trên tàu SPT2 đón chào du khách

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận tổ chức Chương trình chào đón, chúc Tết những du khách đầu tiên xông đất du lịch Bình Thuận tại ga Phan Thiết và chúc tết, lì xì du khách lưu trú và đón Tết Nguyên đán tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Thăm, chúc Tết tại K-Town Resort Phan Thiết

Trong tháng đầu tiên của năm 2024, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đón gần 570.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu du lịch trọng điểm như: Phan Thiết, La Gi, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Phú Quý…

Lượng khách quốc tế tăng mạnh so với tháng cùng kỳ năm ngoái, với tổng lượng khách quốc tế đạt 42,5 ngàn lượt (tăng 1,8% so tháng trước và tăng 2,1 lần so cùng kỳ 2023), trong đó, du khách Hàn Quốc và Trung Quốc chiếm tỷ trọng cao, còn lại là du khách đến từ các nước Bắc Âu, ASEAN...