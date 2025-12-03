Mừng sinh nhật, Sacombank tri ân khách hàng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Tài chính – Chứng khoán

Mừng sinh nhật, Sacombank tri ân khách hàng

Châu Thy

Nhân kỷ niệm 34 năm thành lập (21.12.1991 - 21.12.2025), Sacombank triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt "Triệu ưu đãi - Trọn tri ân"

Hàng loạt khuyến mãi hấp dẫn có tổng kinh phí hơn 12 tỉ đồng, được Sacombank dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp xuyên suốt tháng 12-2025. Đây là sự kiện tri ân lớn nhất trong năm của Sacombank, mang đến nhiều giá trị thiết thực và trải nghiệm ưu đãi phong phú trong mùa lễ hội cuối năm.

Ưu đãi tràn ngập

Trong tháng sinh nhật, cá nhân là chủ thẻ Sacombank sẽ được hưởng nhiều ưu đãi nổi bật như hoàn 10% tối đa 100.000 đồng khi chi tiêu từ 1 triệu đồng; hoàn 12% tối đa 200.000 đồng khi chi tiêu ngày đôi 12-12; hoàn 300.000 đồng khi chi tiêu từ ngày 24-12 đến 31-12 có doanh số lũy kế từ 2 triệu đồng; 500 mã giảm 340.000 đồng cho hóa đơn từ 1 triệu đồng tại nhà hàng Haidilao khi thanh toán bằng Voucher GrabFood; giảm 500.000 đồng cho hóa đơn tour du lịch từ 10 triệu đồng dành cho 340 khách hàng đầu tiên giao dịch tại Vietravel.

Bên cạnh đó, khách hàng tham gia Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới được hoàn tiền đến 5 triệu đồng, khách hàng đóng phí tái tục bảo hiểm năm 2 và 3 được hoàn phí chuyển đổi trả góp. Khách hàng cũng được miễn phí 3 tháng Combo Đa lợi khi đăng ký tại quầy trong thời gian diễn ra chương trình.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, Sacombank ưu đãi hoàn 3,4% khi thanh toán phí dịch vụ bảo hiểm bằng thẻ Doanh nghiệp; đồng thời hoàn 3,4% cho 68 chủ thẻ thanh toán và chủ thẻ tín dụng có tổng doanh số giao dịch cao nhất trong tháng 12. Ngoài ra, 34 khách hàng doanh nghiệp có doanh số thanh toán quốc tế lớn nhất trong tháng sinh nhật sẽ được tặng ngay iPad Air 2025.

Bùng nổ hoàn tiền trong tuần sinh nhật (từ ngày 15 đến 21-12-2025)

Tuần lễ sinh nhật Sacombank là thời điểm ưu đãi bùng nổ mạnh nhất. Trong giai đoạn này, 3.400 chủ thẻ thanh toán cá nhân đầu tiên phát sinh giao dịch chi tiêu trong nước từ 2 triệu đồng sẽ được hoàn 34% giá trị giao dịch (tối đa 200.000 đồng). Song song đó, 340 chủ thẻ tín dụng đầu tiên có tổng giá trị giao dịch thanh toán hàng hóa từ 2 triệu đồng tại các Trung tâm thương mại Vincom sẽ được hoàn 340.000 đồng. Mỗi ngày trong tuần sinh nhật, 34 khách hàng mua vé máy bay từ 1.500.000 đồng qua ứng dụng Sacombank Pay sẽ được giảm 340.000 đồng.

Mừng sinh nhật, Sacombank tri ân khách hàng - Ảnh 1.

Khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam (sản phẩm An Tâm Hạnh Phúc và An Tâm Đầu Tư) phát hành mới với phí kỳ đầu từ 18 triệu đồng sẽ được tặng 340.000 đồng/hợp đồng. Trong khi đó, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng tại quầy với số dư từ 5 tỉ đồng sẽ được cộng thêm 0,34% lãi suất. Sacombank cũng dành tặng 340 voucher vé máy bay trị giá 6 triệu đồng cho 340 khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng với số dư lũy kế cao nhất (tối thiểu 10 tỉ đồng). Riêng 340 khách hàng mở mới tài khoản tiết kiệm trên Sacombank Pay và có tổng số dư tiết kiệm cuối ngày 21-12-2025 cao nhất (tối thiểu 340 triệu đồng) sẽ được tặng 340.000 đồng.

Khách hàng doanh nghiệp lần đầu sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Sacombank sẽ được miễn phí trong tuần sinh nhật. Đây là cơ hội để doanh nghiệp trải nghiệm các giải pháp thanh toán toàn cầu nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Nhân dịp đặc biệt này, Ngân hàng giới thiệu diện mạo mới của bộ thẻ Doanh nghiệp Sacombank Visa với thiết kế sang trọng và hiện đại. Thẻ doanh nghiệp Sacombank tiếp tục khẳng định vị thế và là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nghiệp trong việc quản lý chi phí và tối ưu thanh toán trong giai đoạn thích nghi với các thay đổi về chính sách thuế và chuyển đổi số.

Hàng ngàn phần quà tri ân

Song song với các ưu đãi tài chính, Sacombank sẽ gửi tặng hàng ngàn phần quà tri ân đến tận tay các khách hàng VIP, khách hàng có ngày sinh nhật 21-12 và những khách hàng thỏa điều kiện sử dụng sản phẩm dịch vụ. Món quà là lời cảm ơn chân thành Sacombank gửi đến cộng đồng khách hàng đã tin tưởng trong suốt thời gian qua.

Thông qua chuỗi ưu đãi quy mô lớn và đa dạng trong tháng sinh nhật, Sacombank khẳng định cam kết luôn đồng hành và mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng. Ngân hàng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và không ngừng đổi mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tài chính của khách hàng trong thời gian tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo