Munich: Truyền thống, kỳ vĩ và năng động

Hơn một năm ở Munich - thủ phủ bang Bavaria, tôi đã đi qua những ngày vội vã và quen dần với nhịp vận hành chuẩn xác của một đô thị Tây phương - nên đôi khi chưa kịp nhìn nhận trọn vẹn vẻ đẹp nơi này. Để rồi khi lần giở hình ảnh Munich, cảm xúc ùa về: bồi hồi, tiếc nuối và cả biết ơn.

Sống chậm để tận hưởng

Với vị trí địa lý ở miền Nam nước Đức - từ Munich, chỉ cần vài giờ di chuyển là có thể chạm đến dãy Alps hùng vĩ, còn giữa lòng thành phố là các quảng trường cổ kính, nhà thờ trăm năm tuổi cùng cơ sở vật chất và hệ thống vận hành gần như hoàn hảo. Munich nằm trong nhóm thành phố đáng sống và giàu có châu Âu - không buộc ai phải lựa chọn mà trao sự thích nghi: buổi sáng chạy theo từng chuyến tàu đúng giờ, buổi chiều ngồi dưới tán cây, từ tốn nâng ly bia, nhìn dòng người trôi. Sống nhanh để làm việc và sống chậm để tận hưởng - hai nhịp tưởng đối lập mà lại nâng đỡ nhau tự nhiên như hơi thở.

Dấu ấn Munich trong tôi được dệt nên bởi 3 gam màu rõ nét: truyền thống - kỳ vĩ và năng động. Đó hoàn toàn không là 3 mỹ từ để "kể cho hay", mà là 3 lớp trải nghiệm tôi thật sự chạm vào mỗi ngày: từ văn hóa bản địa được gìn giữ kỹ lưỡng, đến thiên nhiên tráng lệ khiến ta lặng đi vì choáng ngợp, và cuối cùng là nhịp sống hiện đại, dù nhanh, song không hề xóa nhòa sự bình yên trong tim.

Mỗi lần quay lại hồ Eibsee là được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn toàn khác qua từng mùa

Hạnh phúc lạnh lùng và trong vắt

Munich không "trưng bày" truyền thống một cách bị động như bức tranh im lìm ở viện bảo tàng. Giá trị lâu đời, tinh thần tôn trọng nếp xưa tích cũ hiển hiện giữa đời sống thường nhật: trong cách chào nhau, lối sinh hoạt ở chợ, vườn bia, trong các lễ hội mà cả thành phố cùng nhập cuộc.

Quảng trường Marienplatz được xem là trái tim lịch sử, điểm hẹn giao thương sầm uất và không gian văn hóa đặc trưng của thành phố từ thế kỷ 17. Từ quảng trường rẽ vài bước là đến Viktualienmarkt - khu chợ ngoài trời nổi tiếng như một "tấm bản đồ vị giác" của thành phố. Bước vào để tha hồ đắm chìm giữa mùi bánh mì mới nướng, hoa tươi, các loại phô mai, xúc xích, trái cây... Chợ vừa có nhiều quán xá bản địa vừa giàu tính cởi mở với đủ loại hàng hóa quốc tế, hút du khách. Ngay giữa chợ là vườn bia dưới bóng cây dẻ - một lát cắt rất "Munich". Thật thú vị khi có thể mang đồ ăn của mình đến, còn đồ uống thì mua tại quầy. Những chiếc bàn dài đặt sát nhau giúp người lạ dễ trở thành quen; đôi khi chỉ cần câu "Prost! Chúc sức khỏe" là đủ mở đầu cho buổi chiều ấm áp. Và khoảnh khắc khó quên là lần đầu nhìn thấy những bộ Tracht - trang phục truyền thống của Bavaria với dirndl cho nữ, lederhosen cho nam. Tracht được may rất tinh tế mà chắc chắn, xuất hiện dày đặc trên đường phố vào mùa lễ hội. Người dân Munich không mặc chúng như sự hoài niệm, mà đang thể hiện niềm tự hào về căn tính.

Nếu truyền thống là phần "hồn", thì sự hùng vĩ là phần "nền" khiến Munich càng đáng nhớ. Vào những ngày trời trong, dãy Alps hiện ra rõ đến mức tạo cảm giác chỉ cần vài bước là chạm được. Có một thứ hạnh phúc lạ lùng và trong vắt khi bạn sống trong thành phố nhưng luôn biết phía chân trời có dãy núi nổi tiếng ấy.

Những chuyến đi ngắn từ Munich mở ra cả thế giới khác. Tôi choáng ngợp trước sự độc đáo của hồ Königssee - mặt nước xanh ngọc bích, phẳng lặng, bao bọc bởi những vách núi dựng đứng. Đứng trước khung cảnh ấy, mọi thanh âm lao xao dường như lắng lại. Còn hồ Eibsee nằm ở chân của đỉnh núi Zugspitze cao nhất nước Đức, khu vực này thay đổi cảnh sắc ngoạn mục theo mùa: khi mặt nước xanh biếc phản chiếu rừng thông, khi vạn vật băng giá tĩnh lặng giữa mùa đông. Munich dạy tôi yêu thiên nhiên theo cách rất nhẹ nhàng: không cần đi quá xa, chỉ cần mở lòng và bước ra khỏi nhịp sống thường nhật.

Quảng trường Marienplatz ở ngay trung tâm của Munich náo nhiệt, đầy sức níu chân

Thở chậm giữa thành phố

Munich không chỉ đẹp mà còn đáng sống. Thành phố có hệ thống giao thông hiệu quả, không gian công cộng sạch sẽ, nhịp sống nhanh mà không quá áp lực. Chất năng động đi cùng với trật tự và kỷ luật, tạo cảm giác an tâm cho người sống trong lòng đô thị. "Sự trơn tru" ấy không nằm trên khẩu hiệu, mà thể hiện rõ nét trong từng tình huống bình dị. Buổi sáng, tôi chỉ cần nhìn bảng giờ điện tử ở trạm là biết chuyến U Bahn/S-Bahn kế tiếp đến khi nào; khi có sự cố, thông báo cập nhật ngay trên loa và ứng dụng, lộ trình thay thế được hướng dẫn rõ ràng. Những ngày mưa hay rét, hệ thống tàu - xe buýt vẫn chạy đều, khẳng định việc di chuyển không bị "đánh cược" theo thời tiết. Khu vực chung cũng mang lại sự dễ chịu: đường phố sạch, thùng rác phân loại đặt hợp lý, công viên có lối đi riêng cho người đi bộ và xe đạp, ai ở làn nấy nên dù đông mà không hỗn loạn. Tôi từng bất ngờ vì những quy tắc nhỏ: giữ yên lặng tương đối trên phương tiện công cộng, xếp hàng tự giác, đứng gọn sang một bên khi cần nhường đường - những điều tưởng vụn vặt nhưng tạo cảm giác an toàn, tích cực. Nhờ vậy, chẳng ai thấy ngột ngạt: bạn có thể làm việc, học tập hết mình và vẫn còn năng lượng để đi bộ dọc bờ sông, ghé một quán nhỏ, thư giãn hoặc đơn giản là thở chậm giữa thành phố.

Thành phố mang tinh thần cởi mở và đa văn hóa, nhưng vẫn giữ bản sắc riêng. Và nhắc đến biểu tượng cho Munich hiện đại, đó chính là sân bóng đá Allianz Arena - một công trình kiến trúc táo bạo, nơi thể thao, công nghệ và cảm xúc cộng hưởng. Sân có sức chứa khoảng 75.000 chỗ ngồi, là một trong những sân vận động hiện đại và đẹp nhất châu Âu.

Ngày khai mạc Lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest, nơi âm nhạc - ẩm thực và những ly bia thủ công hòa quyện, bầu không khí sôi động, thân thiện

Nhìn lại hơn một năm ở Munich, điều tôi mang theo không phải là danh sách điểm đến, mà là cảm xúc chân thật và yên tâm sống giữa một thành phố trân trọng truyền thống, bảo vệ môi trường. Munich hé mở những lớp màu sâu sắc: nơi vận hành trật tự nhưng không cứng nhắc, năng động mà không vội vã; nơi thiên nhiên hùng vĩ của dãy Alps luôn ở rất gần, đủ để con người thư thái tìm về; là nơi truyền thống không nằm yên trong ký ức, mà hiện diện rõ nét giữa đời thường, trong từng sự kiện đầy cảm xúc. Nhịp sống Munich đan xen giữa chuyển động nhạy bén và khoảng lặng bình yên: một trạng thái cân bằng hiếm thấy ở các đô thị lớn. Tất cả trải nghiệm và quan sát giúp tôi nhìn Munich không còn bằng ấn tượng ban đầu, mà bằng sự gắn bó của một người đã từng sống, từng hòa mình và mến thương. Rời Munich không chỉ là rời một nơi chốn, mà là tạm biệt một phần ký ức đã ở lại. Xin cảm ơn Munich đã cho tôi một đoạn kỷ niệm đáng nhớ, và hy vọng ngày nào đó được quay trở lại trong tâm thế càng bình thản và trưởng thành.

Quang cảnh hồ Konigsee khi mùa xuân về

Thành phố của những tiệm sách không ngủ Văn hóa đọc là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa – xã hội ở Thâm Quyến, được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ chính quyền, các tổ chức cộng đồng và chính người dân

Hành trình yêu thương Hành trình khám phá những vùng đất mới của Lê Văn Tiền trọn vẹn hơn khi có mẹ đồng hành