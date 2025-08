MV "Công an Hà Nội trong trái tim tôi" sắp ra mắt

Trong đó, 6 ca sĩ chính là đại diện 6 lực lượng: an ninh, CSGT, PCCC, cơ động, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật cùng 150 diễn viên phụ họa.

Một cảnh trong MV “Công an Hà Nội trong trái tim tôi”. (Ảnh: BTC)

MV "Công an Hà Nội trong trái tim tôi" là tổng hòa giữa rock ballad và rap; qua cách phối hợp giữa narrative (kể chuyện), performance (thể hiện) và hình ảnh tư liệu… để tăng cường hiệu quả quảng bá hình ảnh Công an TP Hà Nội, tăng tính nhận diện, tương tác giữa công an thủ đô với người dân, nhất là giới trẻ.

MV được hoàn thiện trong bối cảnh lực lượng Công an TP Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị cho nhiều sự kiện lớn kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

"Công an Hà Nội trong trái tim tôi" là món quà tinh thần mà cán bộ, chiến sĩ công an thủ đô gửi tới các thế hệ công an Hà Nội và tới bạn bè, người dân cả nước; khẳng định dấu ấn người cán bộ, chiến sĩ công an thủ đô vừa chắc tay súng nơi tuyến đầu bảo vệ an ninh vừa mang trong mình ngọn lửa sáng tạo nghệ thuật, vừa là chiến sĩ vừa là nghệ sĩ giữa đời thường.