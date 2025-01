Mỹ, châu Âu sắp hứng chịu giá rét khắc nghiệt

Theo mô hình dự báo của Công ty Atmospheric and Environmental Research (Mỹ), hiện tượng xoáy cực đang mở rộng trên lãnh thổ Mỹ trong 2 tuần đầu tiên của năm mới. "Không khí lạnh nhất trong mùa cho đến nay và gió lạnh nguy hiểm có khả năng xảy ra ở nhiều khu vực phía Đông Nam" - Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo.

Theo dự báo, nhiệt độ sẽ duy trì ở mức thấp hơn bình thường tại khu vực Đông Nam và bờ Đông nước Mỹ trong nửa đầu tháng 1-2025. Vịnh Mexico và bang Florida cũng có thể hứng chịu nhiệt độ dưới mức đóng băng. Tuyết được dự báo rơi dày ở vùng Ngũ Đại Hồ và dãy Appalachia, kèm theo gió buốt. Trong đó, nhiệt độ ở một số khu vực của bang Texas có thể xuống -8 độ C, ở bang Georgia là -4 độ C vào đêm 7-1. Cùng thời điểm, nhiệt độ sẽ lạnh hơn nhiều ở phía Bắc, trong đó bang Minnesota có nhiệt độ -25 độ C cùng thời điểm.

Người dân Mỹ chuẩn bị đón đợt không khí lạnh giá từ Bắc Cực với tuyết rơi và gió lạnh. Ảnh: HEREHUNTSVILLE

Rất khó dự báo nhiệt độ chính xác sau ngày 7-1 nhưng NWS cho rằng thời điểm lạnh nhất sẽ rơi vào cuối tuần thứ 2 của tháng 1. Dù tuyết nhiều khả năng không rơi dày tại miền Đông Nam nước Mỹ nhưng NWS lo ngại những khu vực này thường không quen với kiểu thời tiết lạnh giá đến mức đó nên năng lực ứng phó không cao, dẫn đến tác động lớn hơn.

Xoáy cực là một khu vực không khí lạnh xoay quanh Bắc Cực. Khu vực này có thể dịch chuyển và mở rộng, khiến nhiệt độ giảm sâu hơn bình thường tại các vùng phía Nam. Vào năm 2022, một cơn bão mùa đông mạnh từ Bắc Cực đã gây nhiều thiệt hại và gián đoạn trên diện rộng khắp nước Mỹ và khiến 1,5 triệu ngôi nhà bị mất điện.

Trong khi đó, theo trang Bloomberg, châu Âu dự kiến trải qua tháng 1-2025 lạnh hơn bình thường, làm gia tăng nhu cầu sử dụng khí đốt tự nhiên trong bối cảnh Nga dừng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine từ đầu năm nay. Theo dự báo từ Công ty Maxar Technologies (Mỹ), nhiệt độ sẽ giảm mạnh tại phần lớn khu vực tại các nước Anh, Pháp, Đức và vùng Bắc Âu từ đầu tháng 1 và đợt rét này kéo dài đến hết tháng này.