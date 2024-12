Mỹ chưa êm vụ máy bay không người lái bí ẩn

Hàng loại cơ quan chức năng Mỹ hôm 14-12 đã thông tin về nhiều báo cáo liên quan đến sự việc máy bay không người lái bí ẩn xuất hiện ở bang New Jersey và một số bang lân cận, khiến người dân hoang mang.

Reuters dẫn lời một một quan chức FBI trong cuộc họp báo rằng cơ quan này đang làm việc với 50 đối tác địa phương, cấp bang và liên bang để xem xét các báo cáo kể trên.

Phía FBI cho biết trong số hơn 5.000 báo cáo về máy bay không người lái bí ẩn, chỉ có chưa tới 100 trường hợp cần điều tra thêm; còn lại hầu hết đều là máy bay có người lái.

"Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng về các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ hoạt động của hệ thống máy bay không người lái quy mô lớn" – quan chức này nhấn mạnh.

Hình ảnh được cho là máy bay không người lái hoạt động trên không phận Mỹ. Ảnh: X

Với biện pháp phân tích radar, tình báo và phỏng vấn, FBI cho biết sẽ tiếp tục điều tra các trường hợp còn nghi vấn. "Chúng tôi sẽ cố hết sức tìm ra nguồn gốc của các máy bay không người lái này, song tôi nghĩ mọi người phản ứng hơi quá" – ông nói.

Cùng với FBI, Nhà Trắng và Bộ An ninh nội địa cũng nói không có bằng chứng là an ninh quốc gia đang bị đe dọa. Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ với Reuters rằng Tổng thống Joe Biden được báo cáo thường xuyên về vấn đề nêu trên.

Tương tự, một nhân viên quân sự nói rằng họ nhìn thấy máy bay không người lái từ cơ sở quân sự nhưng không có thông tin tình báo nào cho thấy những máy bay đó liên quan đến một tác nhân nước ngoài hoặc có ý đồ xấu khi hoạt động trên không phận Mỹ.

Người này cho hay mọi hoạt động của máy bay không người lái trên các căn cứ quân sự đều bị nghiêm cấm. Dù vậy, hoàn cảnh thực tế đôi khi xuất hiện ngoại lệ.

Tuần qua, dư luận Mỹ dậy sóng khi biết đến hàng loạt báo cáo về hình ảnh máy bay không người lái bí ẩn trên không phận Mỹ. Một trang Facebook có tên "New Jersey Mystery Drones - let’s solve it" (tạm dịch: Máy bay không người lái bí ẩn New Jersey – hãy lý giải) được tạo ra, thu hút khoảng 56.000 thành viên trực tuyến.