Mỹ có dễ thử nghiệm vũ khí hạt nhân trở lại theo lệnh Tổng thống Donald Trump?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ có dễ thử nghiệm vũ khí hạt nhân trở lại theo lệnh Tổng thống Donald Trump?

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ tiếp tục thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 33 năm gián đoạn.

Sau động thái trên, hôm 30-10, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố “việc thử nghiệm kho vũ khí hạt nhân là rất quan trọng để đảm bảo an ninh quốc gia”.

"Việc đảm bảo kho vũ khí hạt nhân của chúng ta thực sự hoạt động hiệu quả là một phần quan trọng trong an ninh quốc gia Mỹ” - ông Vance nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng. 

"Cụ thể, chúng ta biết rằng nó hoạt động hiệu quả nhưng chúng ta phải tiếp tục duy trì nó theo thời gian. Ngài tổng thống chỉ muốn đảm bảo chúng ta làm được điều đó".

img

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Điện Capitol hôm 28-10. Ảnh: Politico

Tuy nhiên, một thành viên cấp cao của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ lo ngại việc quân đội nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân cuối cùng sẽ có lợi cho chương trình hạt nhân của Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Mark Kelly (Đảng Dân chủ, bang Arizona) cảnh báo: “Chúng tôi biết các hệ thống của mình rất đáng tin cậy. Nếu họ (Trung Quốc) cũng bắt đầu thử nghiệm lại, họ có thể tăng cường độ tin cậy cho các lực lượng chiến lược của mình. Họ có bộ ba hạt nhân giống như chúng tôi”.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump thừa nhận khi tuyên bố nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân: “Trung Quốc đang trên đà sánh ngang với kho vũ khí của Mỹ trong vòng 5 năm… Do chương trình thử nghiệm của các quốc gia khác, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên cơ sở bình đẳng”.

Theo thống kê, từ năm 1945-1992, Mỹ đã tiến hành 1.054 vụ thử hạt nhân. Quốc hội nước này đã thông qua luật cấm các vụ thử hạt nhân dưới lòng đất vào năm 1992 - thời điểm Washington bước vào lệnh tạm hoãn vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay.

Luật liên bang vẫn cấm thử hạt nhân dưới lòng đất. Mỹ đã ký Hiệp ước Cấm thử hạt nhân hạn chế vào năm 1963, trong đó cấm thử nghiệm trong khí quyển, dưới nước và ngoài không gian. 

Vì vậy, nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn kích hoạt một thiết bị hạt nhân, họ sẽ bị hạn chế rất nhiều về cách thực hiện nếu không muốn vi phạm luật hoặc hiệp ước.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump: Mỹ có tàu ngầm hạt nhân ngay ngoài khơi bờ biển Nga

Tổng thống Donald Trump: Mỹ có tàu ngầm hạt nhân ngay ngoài khơi bờ biển Nga

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Nga nên chấm dứt xung đột với Ukraine thay vì thử tên lửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có mặt ở Hàn Quốc để tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC.

Hành động bất ngờ của Mỹ với lò phản ứng hạt nhân Iran

(NLĐO) - Ảnh vệ tinh cho thấy Mỹ dường như tránh oanh tạc ba lò phản ứng tại cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran, dù các khu vực xung quanh bị phá hủy.

Trung Quốc Mỹ thử hạt nhân tổng thống donald trump vũ khí hạt nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo