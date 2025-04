Mỹ có quyết định dứt khoát tại Syria

Washington đã triển khai quân đội ở Syria trong nhiều năm như một phần của nỗ lực quốc tế chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

IS nổi lên từ sự hỗn loạn do nội chiến Syria gây ra và chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ tại Syria và nước láng giềng Iraq trong hơn thập kỷ trước. Cho tới nay, tổ chức này đã phải chịu những tổn thất to lớn cả ở hai quốc gia trên nhưng vẫn là mối đe dọa tiềm tàng.

"Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm nay đã chỉ đạo củng cố lực lượng Mỹ tại Syria ... tới các địa điểm đã chọn"- người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết trong một tuyên bố hôm 18-4 nhưng không nêu chi tiết.

Mỹ quyết định rút khoảng 1.000 binh sĩ khỏi Syria trong những tháng tới. Ảnh: Quân đội Mỹ

Ông nhấn mạnh: "Tiến trình có chủ đích và dựa trên các điều kiện này sẽ giảm số lượng binh sĩ Mỹ tại Syria xuống còn dưới 1.000 quân trong những tháng tới".

"Trong tiến trình đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc tấn công chống lại tàn dư của IS ở Syria" – phát ngôn viên Parnell nói thêm.

Tổng thống Donald Trump từ lâu đã hoài nghi về sự hiện diện của Washington tại Syria, ông đã ra lệnh rút quân trong nhiệm kỳ đầu tiên nhưng cuối cùng vẫn để lại lực lượng Mỹ ở nước này.

Khi lực lượng đối lập tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng vào tháng 12 năm ngoái và cuối cùng đã lật đổ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nhà lãnh đạo Mỹ đã tuyên bố Washington "không nên liên quan!"

Trong nhiều năm, Washington tuyên bố có khoảng 900 quân nhân ở Syria tham gia nỗ lực quốc tế chống lại IS. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm ngoái, Lầu Năm Góc bất ngờ thừa nhận quân đội nước này có khoảng hơn 2.000 binh sĩ tại đây.

Trong khi Washington đang giảm lực lượng ở Syria, Iraq cũng tìm cách chấm dứt sự hiện diện của liên quân do Mỹ đứng đầu tại đây, nơi có khoảng 2.500 quân.

Mỹ và Iraq đã tuyên bố rằng liên quân sẽ kết thúc sứ mệnh quân sự kéo dài một thập kỷ tại Iraq vào cuối năm 2025 và vào tháng 9-2026 tại khu vực tự trị của người Kurd ở phía Bắc Iraq.