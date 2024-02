Mỹ công bố sáng kiến mới 13,8 triệu USD liên quan chất bán dẫn

Theo tin từ Đại sứ quán Mỹ, trong tuần này, Vụ Kinh tế và Thương mại của Bộ Ngoại giao Mỹ đã trao thỏa thuận hợp tác trị giá 13,8 triệu USD cho Đại học Bang Arizona (ASU) trong khuôn khổ Quỹ An ninh và Đổi mới Công nghệ Quốc tế (ITSI) được thành lập bởi Đạo luật CHIPS (CHIPS Act of 2022).



Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Ramin Toloui (phải) với Chủ tịch Đại học Bang Arizona Michael Crow thảo luận về thỏa thuận hợp tác mới trị giá 13,8 triệu USD giữa chính phủ Mỹ và ASU nhằm củng cố chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu và trang bị cho nhân viên có kỹ năng kỹ thuật để nắm bắt cơ hội trong hệ sinh thái công nghệ. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ

Sáng kiến mới này sẽ thúc đẩy năng lực lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói (ATP) tại các quốc gia đối tác của ITSI ở Châu Mỹ và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tăng cường chuỗi cung ứng linh hoạt cho các nhà sản xuất chất bán dẫn của Mỹ.

Sáng kiến đa khu vực do Bộ Ngoại giao và Trường Kỹ thuật Ira A. Fulton của ASU đồng điều hành đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn tiếp theo trong các nỗ lực liên quan đến ITSI của Bộ Ngoại giao Mỹ, dựa trên các đánh giá về hệ sinh thái và sẽ góp phần vào sự phát triển và đa dạng hóa ngành sản xuất chất bán dẫn toàn cầu.

Sáng kiến này sẽ giúp các đối tác ITSI của Mỹ tạo ra môi trường đầu tư để hỗ trợ ngành công nghiệp chất bán dẫn và tăng cường khả năng của lực lượng lao động để tạo ra nguồn nhân tài mới. Thông qua các chương trình phát triển nhân lực chất lượng cao, sáng kiến này xây dựng các kỹ năng cần thiết cho đối tác để bắt kịp công nghệ tiên tiến, đảm bảo cơ hội nghề nghiệp tốt và đóng góp vào sự tăng trưởng và thịnh vượng của nền kinh tế. Sáng kiến cũng sẽ cho phép các nhà sản xuất bán dẫn Mỹ tận dụng những cải tiến trong chuỗi cung ứng và kết nối lao động trên toàn thế giới.

Vào tháng 8-2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký Đạo luật CHIPS (CHIPS Act of 2022), một đạo luật của Mỹ phân bổ thêm ngân quỹ mới nhằm thúc đẩy sản xuất và nghiên cứu bán dẫn trong nước. Đạo luật CHIPS đã thành lập Quỹ ITSI, cung cấp cho Bộ Ngoại giao Mỹ 500 triệu USD (100 triệu USD mỗi năm trong 5 năm bắt đầu từ năm tài chính 2023) để thúc đẩy phát triển và áp dụng các mạng viễn thông an toàn và tin cậy, đồng thời đảm bảo an ninh và đa dạng hóa chuỗi cung ứng chất bán dẫn thông qua các chương trình và sáng kiến mới với các đồng minh và đối tác của Mỹ.