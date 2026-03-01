HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ công bố video tấn công Iran từ tàu sân bay, ông Donald Trump cảnh báo "gắt"

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Sau khi Iran tuyên bố tấn công 27 căn cứ Mỹ ở Trung Đông, ông Donald Trump đe dọa đáp trả bằng "sức mạnh chưa từng thấy".

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) ngày 1-3 công bố một video ngắn ghi lại đợt tấn công nhắm vào nhiều cơ sở quân sự Iran.

Mỹ công bố video về chiến dịch tấn công Iran từ tàu sân bay - Ảnh 1.

Cảnh sát Israel có mặt tại hiện trường sau vụ tấn công tên lửa nhằm vào tòa nhà ở khu Gush Dan thuộc Tel Aviv ngày 1-3. Ảnh: Nir Keidar/Anadolu

Hình ảnh từ video cho thấy quá trình tác chiến của hải quân Mỹ với chiếu đấu cơ xuất phát từ tàu sân bay hoạt động khá hiệu quả khi không kích trúng nhiều mục tiêu đối phương.

Video ngắn ghi lại quá trình quân đội Mỹ không kích nhiều cơ sở quân sự Iran

Cùng ngày, đài Al Jazeera cho hay ngay sau khi phía Iran tuyên bố tung đòn đáp trả tàn khốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức đăng tải một thông điệp đanh thép trên mạng xã hội Truth Social.

"Iran vừa tuyên bố rằng họ sẽ tấn công rất mạnh vào ngày hôm nay, mạnh hơn bất kỳ đòn đánh nào họ từng hứng chịu trước đây. Tốt nhất là họ đừng làm thế, bởi nếu họ dám, chúng tôi sẽ đáp trả bằng một sức mạnh mà thế giới chưa từng chứng kiến!" - ông Donald Trump viết ở bài đăng.

Cùng thời điểm, báo cáo mới nhất thống kê số nạn nhân tử vong sau khi liên quân Mỹ - Israel không kích trúng một trường học ở Iran đã tăng vọt lên 148 người. 

Ngoài số người thiệt mạng, ít nhất 95 người khác bị thương nặng.

Nhằm trả đũa, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 1-3 thông báo phát động đợt tấn công thứ 6 nhắm trực tiếp đến căn cứ quân sự Mỹ và Israel.

Dẫn lời IRGC, truyền thông nhà nước Iran nhấn mạnh một đợt phản công tổng lực bằng tên lửa cùng thiết bị bay không người lái (drone) đã nhắm vào 27 căn cứ quân sự Mỹ rải rác khắp khu vực Trung Đông.


Hơn 30 năm quyền lực của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei

Hơn 30 năm quyền lực của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei

(NLĐO) - Lúc sinh thời, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho rằng cuộc đối đầu với phương Tây cần được tiến hành bằng nhiều chiến lược khác nhau.

Iran nã tên lửa vào 14 căn cứ Mỹ tại Trung Đông, gây thương vong lớn?

(NLĐO) - Iran vừa dội tên lửa và UAV vào mạng lưới căn cứ Mỹ từ Bahrain đến Iraq nhằm đáp trả liên quân Mỹ – Israel, gây hư hại nhiều hạ tầng quân sự.

Truyền thông Iran xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng

(NLĐO) - Truyền thông nhà nước Iran rạng sáng 1-3 đưa tin Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã qua đời ở tuổi 86.

