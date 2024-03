Mỹ đã cảnh báo nhiều lần trước vụ tấn công khủng bố ở Nga

Hai vị này đồng thời cho biết Washington đã cảnh báo Nga trong những tuần gần đây về rủi ro bị tấn công, theo Reuters.

"Đầu tháng này, chính phủ Mỹ có thông tin về một cuộc tấn công khủng bố được lên kế hoạch ở Moscow – có khả năng nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ họp lớn, bao gồm các buổi hòa nhạc. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó đã đưa ra lời khuyên công khai cho người dân Mỹ ở Nga" – phát ngôn viên Adrienne Watson của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết.

"Chính phủ Mỹ cũng đã chia sẻ thông tin này với giới chức Nga theo khuôn khổ của chính sách ‘nghĩa vụ cảnh báo’" – vị này nói thêm.

Ít nhất 60 người thiệt mạng và 145 bị thương vào ngày 22-3, khi các tay súng mặc đồ ngụy trang xả đạn vào đám đông tham dự một buổi hòa nhạc gần Moscow.

Lính cứu hỏa làm việc gần địa điểm tổ chức hòa nhạc Crocus City Hall sau vụ tấn công khủng bố hôm 22-3. Ảnh: Reuters

Đây là một trong những vụ tấn công chết chóc nhất lịch sử Nga kể từ năm 2004. IS nhận trách nhiệm vụ tấn công này.

"Chúng tôi đã cảnh báo Nga một cách thích hợp" - một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết.

Đại sứ quán Mỹ tại Nga ngày 8-3 từng cảnh báo "những kẻ cực đoan" đã lên kế hoạch tấn công Moscow, vài giờ sau khi cơ quan an ninh Nga tuyên bố phá vỡ kế hoạch của một nhánh IS nhằm xả súng vào giáo đường Do Thái.

Đại sứ quán Mỹ khi đó kêu gọi tất cả người dân Mỹ rời khỏi Nga ngay lập tức. Họ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về bản chất của mối đe dọa, chỉ nói rằng người dân nên tránh các buổi hòa nhạc và đám đông, cũng như chú ý đến môi trường xung quanh.