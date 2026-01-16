Tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc ngày 15-1, Đại sứ Mỹ Mike Waltz nhấn mạnh Mỹ đứng về phía "những người dân Iran dũng cảm". Theo ông, Tổng thống Donald Trump đã làm rõ rằng "mọi phương án đều được đặt lên bàn nhằm chấm dứt các hành động trấn áp người biểu tình tại Iran".

"Tổng thống Donald Trump là người của hành động, không phải những cuộc nói chuyện bất tận như chúng ta thấy tại Liên hiệp quốc" - ông Waltz nói tại phiên họp Hội đồng Bảo an do Washington yêu cầu, đồng thời tái khẳng định lập trường cứng rắn của Mỹ trước tình hình Iran.

Phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc về vấn đề Iran hôm 15-1. Ảnh: Iran Intl

Tổng thống Donald Trump thời gian qua nhiều lần đe dọa can thiệp để ủng hộ các cuộc biểu tình tại Iran, nơi được cho là đã có hàng ngàn người thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp các phong trào phản đối chính quyền giáo sĩ.

Tuy nhiên, lãnh đạo Nhà Trắng thể hiện sự thận trọng hơn trong phát biểu mới nhất. Ông cho biết đang theo dõi tình hình và được thông báo rằng "mức độ trấn áp tại Iran đã giảm bớt".

Đại sứ Mike Waltz cũng bác bỏ cáo buộc của Tehran rằng các cuộc biểu tình tại Iran là "âm mưu từ nước ngoài nhằm mở đường cho hành động quân sự".

Đáp lại, Phó Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Gholamhossein Darzi tuyên bố Tehran không tìm kiếm leo thang hay đối đầu.

Nhà ngoại giao Iran cáo buộc phía Mỹ sử dụng "những lời nói dối, bóp méo sự thật và thực hiện chiến dịch thông tin sai lệch có chủ ý nhằm che giấu sự can dự trực tiếp của Washington trong việc đẩy bất ổn tại Iran sang bạo lực".

Mỹ đặt “mọi phương án lên bàn”, Iran cảnh báo "đáp trả gắt" (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Đại diện Iran đã đưa ra cảnh báo cứng rắn: "Bất kỳ hành động gây hấn nào dù trực tiếp hay gián tiếp đều sẽ phải đối mặt với sự đáp trả dứt khoát, tương xứng và phù hợp với luật pháp". Ông Darzi nhấn mạnh đây không phải lời đe dọa mà là "tuyên bố về thực tế pháp lý".

Phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 15-1 cũng ghi nhận những ý kiến trái chiều từ các nước lớn về tình hình Iran.

Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cáo buộc Mỹ triệu tập cuộc họp nhằm biện minh cho "hành vi gây hấn và can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền", đồng thời cảnh báo Washington đang tìm cách giải quyết "vấn đề Iran" bằng các cuộc không kích nhằm lật đổ chính quyền hiện tại.

"Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi những cái đầu nóng tại Washington và các thủ đô khác… hãy lấy lại sự tỉnh táo" - quan chức Nga lên tiếng.

Kênh Iran Intl dẫn lời đại diện Trung Quốc tại Liên hợp quốc: "Các vấn đề của Iran nên để người dân Iran tự quyết định một cách độc lập. Trung Quốc ủng hộ việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ chính phủ và nhân dân Iran vượt qua khó khăn hiện tại, duy trì an ninh quốc gia cũng như ổn định xã hội".

Đại sứ Đan Mạch Christina Markus Lassen cho rằng cộng đồng quốc tế "nghe thấy rõ ràng và lặp đi lặp lại tiếng nói của người dân Iran đòi hỏi một cuộc sống tốt đẹp hơn", đồng thời kêu gọi chính quyền Tehran "hãy lắng nghe và đáp lại nguyện vọng của người dân".

Trong khi đó, thay mặt Tổng Thư ký Antonio Guterres, quan chức cấp cao Liên hợp quốc Martha Pobee đề nghị tất cả các bên "kiềm chế tối đa, tránh mọi hành động có thể dẫn đến thêm thương vong hoặc làm bùng phát leo thang khu vực rộng lớn hơn".