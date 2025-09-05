Mỹ đưa cuộc chiến pháp lý về thuế quan lên Tòa án Tối cao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ đưa cuộc chiến pháp lý về thuế quan lên Tòa án Tối cao

Anh Thư

Chính phủ Mỹ đã kêu gọi tòa án hủy bỏ phán quyết của Tòa Phúc thẩm Liên bang ngày 29-8

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3-9 đã đưa cuộc chiến pháp lý về thuế quan lên Tòa án Tối cao khi đề nghị các thẩm phán sớm ra phán quyết rằng tổng thống có thẩm quyền áp đặt các loại thuế nhập khẩu diện rộng theo luật liên bang.

Theo AP, chính phủ Mỹ đã kêu gọi tòa án hủy bỏ phán quyết của Tòa Phúc thẩm Liên bang ngày 29-8 - theo đó, hầu hết thuế quan mà ông Donald Trump áp đặt lên các quốc gia khác là hành vi sử dụng trái phép Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) năm 1977.

Cụ thể, ông Donald Trump đã viện dẫn IEEPA để áp mức thuế cao đối với các đối tác thương mại, xem thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ với các nước là một tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm khẳng định thuế quan là "quyền cốt lõi" của quốc hội, chứ không thuộc thẩm quyền của tổng thống.

Dù vậy, tòa phúc thẩm đã tạm hoãn việc thi hành phán quyết của mình đến ngày 14-10, tạo điều kiện để ông Donald Trump có thời gian đề nghị Tòa án Tối cao xem xét kháng cáo. Tòa án Tối cao cũng có thể ban hành lệnh hoãn vô thời hạn phán quyết trên cho đến khi giải quyết xong đơn kháng cáo.

Mỹ đưa cuộc chiến pháp lý về thuế quan lên Tòa án Tối cao- Ảnh 1.

Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung-kwan (trái), Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo (giữa) và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tại cuộc đàm phán về thuế quan ở thủ đô Washington hôm 24-7. Ảnh: BỘ THƯƠNG MẠI, CÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG HÀN QUỐC

Theo đài NBC News, Tổng thống Donald Trump đề nghị Tòa án Tối cao xem xét các lập luận về đơn kháng cáo của mình vào đầu tháng 11 và đưa ra phán quyết cuối cùng về tính hợp pháp của các mức thuế đang tranh chấp ngay sau đó. Thông thường, Tòa án Tối cao phải đến đầu mùa hè năm sau mới đưa ra được một phán quyết như vậy. 

Tuy nhiên, phía chính quyền ông Donald Trump cho rằng nếu phải chờ đến tháng 6-2026 mới có phán quyết thì có thể lúc đó "đã thu được từ 750 tỉ đến 1.000 tỉ USD tiền thuế và việc hoàn trả số tiền này có thể gây ra những xáo trộn lớn".

Tổng thống Donald Trump ngày 3-9 cũng cho rằng nếu Tòa án Tối cao không lật ngược phán quyết của tòa phúc thẩm, Mỹ có thể phải hủy bỏ thỏa thuận thương mại đã đạt được với Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc và nhiều nước khác. Điều này sẽ khiến Mỹ phải chịu thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cho rằng chính phủ của ông sẽ thắng vụ kiện này.

Ở chiều ngược lại, luật sư Jeffrey Schwab tại Trung tâm Công lý Tự do - tổ chức đại diện cho các nguyên đơn trong vụ kiện ngăn chặn thuế quan - cho hay cả hai tòa án liên bang đều nhất trí rằng IEEPA không trao cho tổng thống quyền áp thuế vô hạn. 

Theo ông Schwab, những mức thuế "bất hợp pháp" này đang gây tổn hại nghiêm trọng cho các doanh nghiệp nhỏ và đe dọa sự tồn tại của họ. 

thuế quan Mỹ Donald Trump
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo