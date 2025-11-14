Mỹ dựng thêm rào cản đối với người xin thị thực

Theo AP hôm 13-11, sắc lệnh yêu cầu các đại sứ quán và nhân viên lãnh sự của Mỹ thẩm tra kỹ lưỡng người xin thị thực để chứng minh rằng họ sẽ không cần phải dựa vào các phúc lợi công từ chính phủ sau khi được phép nhập cảnh vào nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Các chuyên gia cho rằng động thái này có thể hạn chế hơn nữa số lượng người được nhập cảnh vào Mỹ trong bối cảnh Washington thắt chặt quy định nhập cư.

Chỉ thị này cho thấy cách chính quyền ông Donald Trump diễn giải khái niệm gánh nặng xã hội trong luật di trú Mỹ, theo đó người nước ngoài có thể bị từ chối nhập cảnh hoặc thường trú nếu họ có khả năng phụ thuộc vào các nguồn lực của chính phủ Mỹ, chẳng hạn như một số loại trợ cấp tiền mặt và hỗ trợ thực phẩm.

Bà Julia Gelatt, Phó Giám đốc Chương trình Chính sách Nhập cư Mỹ tại Viện Chính sách Di trú, cho biết: "Động thái này có thể dẫn đến việc thu hẹp đáng kể quy mô nhập cư. Chính quyền ông Donald Trump đang cố khôi phục các chính sách mà họ đã nỗ lực thực hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên liên quan đến gánh nặng xã hội".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết chính quyền ông Donald Trump đang đặt lợi ích của người dân Mỹ lên hàng đầu. Điều này bao gồm việc thực thi các chính sách đảm bảo hệ thống nhập cư không trở thành gánh nặng cho người đóng thuế.

Những người xin nhập cư Mỹ phải trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe bởi bác sĩ được Đại sứ quán Mỹ phê duyệt. Họ được sàng lọc các bệnh truyền nhiễm như lao và phải khai báo lịch sử sử dụng chất kích thích hoặc rượu, tình trạng sức khỏe tâm thần hoặc bạo lực. Họ cũng phải tiêm một số loại vắc-xin bắt buộc.

Các viên chức lãnh sự phải xem xét một loạt chi tiết cụ thể về những người xin thị thực, bao gồm tuổi tác, sức khỏe, tình trạng gia đình, tài chính, trình độ học vấn, kỹ năng và bất kỳ khoản hỗ trợ công nào trước đây, bất kể quốc gia nào.

Các viên chức lãnh sự cũng nên đánh giá trình độ tiếng Anh của người nộp đơn và có thể thực hiện việc này bằng cách phỏng vấn bằng tiếng Anh.

Các tình trạng sức khỏe có thể khiến người nộp đơn xin thị thực bị loại bao gồm các bệnh mãn tính, béo phì, huyết áp cao, các bệnh tim mạch, thần kinh, trầm cảm, lo âu và các tình trạng sức khỏe tâm thần cần chi phí chăm sóc cao.

Mặc dù các hướng dẫn này chủ yếu ảnh hưởng đến những người ở ngoài Mỹ hoặc những người muốn gia hạn thị thực, một số chuyên gia cảnh báo rằng chúng cũng có thể ảnh hưởng đến các thành viên gia đình của những người đã sống ở Mỹ muốn đến thăm hoặc sống cùng họ.