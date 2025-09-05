Mỹ: Giải xổ số Powerball gần 2 tỉ USD chờ chủ nhân

Các con số trúng thưởng là: 3, 16, 29, 61 và 69, với số Powerball là 22.

Theo hãng tin AP, kể từ ngày 31-5, đã có 41 lần quay số liên tiếp mà không có người giành chiến thắng.

Người dân xếp hàng để mua vé số tại cửa hàng ở bang Nevada hôm 3-9. Ảnh: AP

Lần quay số tiếp theo sẽ diễn ra vào tối 6-9 (giờ địa phương), với giải thưởng dự kiến là giải lớn thứ 3 trong lịch sử xổ số Mỹ.

Giải thưởng lần này lớn chỉ sau giải độc đắc Powerball kỷ lục 2,04 tỉ USD năm 2022 và giải độc đắc Powerball trị giá 1,765 tỉ USD năm 2023.

Theo Hiệp hội Xổ số Liên bang - đơn vị điều hành giải xổ số Powerball, cả hai giải thưởng này đều được trao tại bang California.

Hiệp hội Xổ số Liên bang cho biết chuỗi quay số hiện tại là kỷ lục về số lần quay số liên tiếp không có người trúng giải độc đắc.

Tỉ lệ trúng số Powerball cực thấp là khoảng 1/292,2 triệu, có thể tạo ra các giải độc đắc khổng lồ, với giá trị giải thưởng cộng dồn nếu không có người thắng.

Quan chức xổ số cho biết tỉ lệ thắng các giải nhỏ cao hơn nhiều. Mỗi tuần có 3 lần quay số. Nếu lần quay tới có người trúng giải, người này có thể nhận ước tính 1,4 tỉ USD nếu chọn nhận tiền qua 30 lần trả trong 29 năm. Tuy nhiên, hầu hết người thắng chọn nhận tiền mặt một lần, với giá trị ước tính cho lần quay xổ số tối 6-9 là 770,3 triệu USD. Cả hai trường hợp nhận thưởng đều chưa bao gồm thuế.

Vé số Powerball giá 2 USD và được bán ở 45 bang, quận Columbia, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ.