Quốc tế

Mỹ: Giải xổ số Powerball gần 2 tỉ USD chờ chủ nhân

Xuân Mai

(NLĐO) - Giải xổ số Powerball đã tăng vọt lên con số ấn tượng 1,7 tỉ USD sau khi không có người trúng thưởng trong lần quay số hôm 3-9.

Các con số trúng thưởng là: 3, 16, 29, 61 và 69, với số Powerball là 22. 

Theo hãng tin AP, kể từ ngày 31-5, đã có 41 lần quay số liên tiếp mà không có người giành chiến thắng.

Mỹ: Giải xổ số Powerball gần 2 tỉ USD tìm chủ nhân- Ảnh 1.

Người dân xếp hàng để mua vé số tại cửa hàng ở bang Nevada hôm 3-9. Ảnh: AP

Lần quay số tiếp theo sẽ diễn ra vào tối 6-9 (giờ địa phương), với giải thưởng dự kiến là giải lớn thứ 3 trong lịch sử xổ số Mỹ. 

Giải thưởng lần này lớn chỉ sau giải độc đắc Powerball kỷ lục 2,04 tỉ USD năm 2022 và giải độc đắc Powerball trị giá 1,765 tỉ USD năm 2023.

Theo Hiệp hội Xổ số Liên bang - đơn vị điều hành giải xổ số Powerball, cả hai giải thưởng này đều được trao tại bang California.

Hiệp hội Xổ số Liên bang cho biết chuỗi quay số hiện tại là kỷ lục về số lần quay số liên tiếp không có người trúng giải độc đắc.

Tỉ lệ trúng số Powerball cực thấp là khoảng 1/292,2 triệu, có thể tạo ra các giải độc đắc khổng lồ, với giá trị giải thưởng cộng dồn nếu không có người thắng.

Quan chức xổ số cho biết tỉ lệ thắng các giải nhỏ cao hơn nhiều. Mỗi tuần có 3 lần quay số. Nếu lần quay tới có người trúng giải, người này có thể nhận ước tính 1,4 tỉ USD nếu chọn nhận tiền qua 30 lần trả trong 29 năm. Tuy nhiên, hầu hết người thắng chọn nhận tiền mặt một lần, với giá trị ước tính cho lần quay xổ số tối 6-9 là 770,3 triệu USD. Cả hai trường hợp nhận thưởng đều chưa bao gồm thuế.

Vé số Powerball giá 2 USD và được bán ở 45 bang, quận Columbia, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Tin liên quan

Mỹ: Ai sẽ là chủ nhân của giải độc đắc Powerball 1,73 tỉ USD?

Mỹ: Ai sẽ là chủ nhân của giải độc đắc Powerball 1,73 tỉ USD?

(NLĐO) – Đợt quay xổ số Powerball mới nhất cho giải độc đắc 1,5 tỉ USD của ngày 9-10 vẫn chưa tìm được người chiến thắng. Gải độc đắc Powerball hiện đã lên đến hơn 1,7 tỉ.

Mỹ: Giải độc đắc xổ số Powerball tăng lên 1,4 tỉ USD

(NLĐO) – Giá trị giải độc đắc của xổ số Powerball ở Mỹ đã được nâng lên tới 1,4 tỉ USD sau khi không có người chơi nào khớp tất cả sáu con số trúng thưởng vào ngày 4-10 (giờ địa phương).

Mỹ: Giải độc đắc Powerball 1 tỉ USD "rơi" trúng bang California

(NLĐO) – Tấm vé số độc đắc Powerball trị giá lên tới 1 tỉ USD vừa được bán ra ở bang California – Mỹ.

