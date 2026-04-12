Mỹ - Iran đàm phán xuyên đêm, xuất hiện các chuyến bay bổ sung từ Tehran

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ - Iran đàm phán xuyên đêm, xuất hiện các chuyến bay bổ sung từ Tehran

Huệ Bình

(NLĐO) - Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan được thông báo sẽ kéo dài sang ngày thứ hai, tức ngày 12-4.

Theo hãng thông tấn Fars, hơn 15 giờ đã trôi qua kể từ khi bắt đầu đàm phán và "các cuộc thảo luận ở cấp chuyên gia vẫn đang tiếp diễn tại khách sạn Serena" tại thủ đô Islamabad -  Pakistan. 

Phía Iran xác nhận các nhóm kỹ thuật từ cả hai phía đang trao đổi văn bản chuyên môn. Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục bất chấp những khác biệt còn lại.

Chính phủ Iran cho biết các cuộc đàm phán sẽ được nối lại trong ngày 12-4 sau một thời gian nghỉ ngắn. Dưới sự thúc đẩy của nước chủ nhà Pakistan, hai bên đã nhất trí cần có thêm các phiên thảo luận bổ sung để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về cả kỹ thuật lẫn chính trị.

Đàm phán Mỹ - Iran: Cuộc “marathon” ngoại giao bước sang ngày thứ hai - Ảnh 1.

Cảnh sát đi ngang qua tấm bảng thông tin về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, bên ngoài trung tâm báo chí ở Islamabad - Pakistan ngày 11-4. Ảnh: AP

Vấn đề cấp bách nhất được phía Iran nêu lên là việc thiết lập một lệnh ngừng bắn toàn diện tại Lebanon - yêu cầu mà Tehran cho rằng đến nay vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc.

Phía Iran khẳng định trách nhiệm gây sức ép để Israel giữ lời hứa hoàn toàn thuộc về phía Mỹ. Suốt các phiên làm việc, các đại diện của Tehran luôn đặt vấn đề này lên bàn đàm phán một cách rất quyết liệt.

Ngược lại, phía Mỹ khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để đạt được bất kỳ tiến bộ nào. Phía Iran cho rằng các yêu cầu của Mỹ là "quá đáng".

Để tháo gỡ bế tắc, Pakistan đã đưa ra đề xuất quan trọng về việc điều phối hàng hải và thiết lập các đội tuần tra chung tại eo biển này.

Trong khi đó, phóng viên kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin từ hiện trường vào lúc 4 giờ sáng (giờ địa phương), mô tả đây là một cuộc "đàm phán marathon" với quy mô chưa từng có kể từ cuộc cách mạng năm 1979 ở Iran.

Khác với các cuộc đàm phán hạt nhân năm 2015 vốn chỉ dừng lại ở cấp bộ trưởng ngoại giao, lần này Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã trực tiếp đối thoại với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Phóng viên kênh Al Jazeera lưu ý việc các phái đoàn và báo chí tháp tùng chấp nhận làm việc xuyên đêm cho thấy họ muốn tận dụng từng phút giây. 

Sự xuất hiện liên tiếp của các chuyến bay bổ sung từ Tehran đến Islamabad trong đêm được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu cho thấy Iran đang huy động thêm các nhân vật chủ chốt để có thể ra quyết định ngay tại chỗ.

Đồng thời, việc có rất ít thông tin bị rò rỉ là điều bất thường, cho thấy tính chất "nhạy cảm và mong manh" của tiến trình này. Hiện chính phủ Pakistan đang áp dụng lệnh phong tỏa thông tin nghiêm ngặt, nỗ lực thuyết phục cả hai bên về nguyên tắc "cho đi để được nhận lại" nhằm tháo gỡ những rào cản cuối cùng.

Nhận định về tình hình đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11-4 xác nhận Mỹ đang tiến hành "các cuộc đàm phán rất sâu rộng" với Iran. Đồng thời, ông lưu ý Mỹ đang xem xét cẩn trọng các bước đi tiếp theo.

Tuy vậy, tổng thống Mỹ cho biết ông không bận tâm đến kết quả các cuộc đàm phán Mỹ–Iran tại Pakistan, khẳng định rằng Mỹ đã giành lợi thế sau cuộc chiến.

“Việc chúng ta có đạt được thỏa thuận hay không cũng không tạo ra khác biệt gì đối với tôi. Lý do là vì chúng ta đã chiến thắng" - ông Donald Trump nói với các phóng viên, đồng thời giảm nhẹ tầm quan trọng của các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra có sự tham gia của Phó Tổng thống JD Vance.

Tin liên quan

Mỹ và Iran tuyên bố trái ngược về việc tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz

(NLĐO) – Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết 2 tàu chiến của họ đã băng qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, tuyên bố này nhanh chóng bị phía Iran phủ nhận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo