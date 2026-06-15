Mỹ - Iran đạt thỏa thuận hòa bình, ông Donald Trump "cho phép" mở lại Hormuz

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, thỏa thuận sẽ được ký kết vào ngày 19-6. Dầu sẽ được vận chuyển từ "cả hai phía cho khu vực và toàn thế giới" sau khi eo biển Hormuz được mở cửa.

“Tôi chính thức cho phép mở cửa eo biển Hormuz mà không thu phí, đồng thời cho phép dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Tàu thuyền trên thế giới, hãy khởi động động cơ. Hãy để dầu chảy!" - Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội hôm 14-6.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: EPA

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi xác nhận thỏa thuận đã được hoàn tất và sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày 19-6. "Tất cả lập trường và vấn đề quan trọng của chúng tôi đều được bao gồm trong dự thảo thỏa thuận" - ông Gharibabadi nói với truyền thông nhà nước Iran.

Những bình luận của Mỹ và Iran được đưa ra sau khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo thỏa thuận hòa bình đã được ký kết.

"Cả hai bên đã tuyên bố chấm dứt các hoạt động quân sự trên tất cả mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon, ngay lập tức và vĩnh viễn" - ông Sharif viết.

Cùng ngày 14-6, Tổng thống Donald Trump trách Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "thiếu khả năng phán đoán" khi cho rằng thỏa thuận hòa bình với Iran lẽ ra đã được ký kết nếu Tel Aviv không tấn công Lebanon.

"Vụ tấn công đã làm đảo lộn mọi thứ. Nó đã trì hoãn việc ký kết vài giờ. Lẽ ra nó phải diễn ra vào lúc này. Giờ thì nó được lên lịch lại sau vài giờ nữa" - Tổng thống Donald Trump nói với Axios qua điện thoại.

Ông nói thêm rằng mình rất sốc khi được các cố vấn thông báo về vụ tấn công. Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Israel không nên tấn công vào Lebanon.

“Chúng ta đang rất gần một thỏa thuận sẽ mang lại hòa bình cho khu vực, bao gồm cả Lebanon. Tất cả các bên nên ngừng chiến. Israel không nên tấn công ở bất cứ đâu tại Lebanon, và bất kỳ bên nào khác, kể cả Hezbollah, cũng không nên chống lại Israel” - Tổng thống Donald Trump kêu gọi.

Hôm 14-6, Israel cho biết đã thực hiện các cuộc không kích chính xác vào một căn hộ ở Beirut - Lebanon mà họ cho là “trụ sở của Hezbollah”. Vụ tấn công xảy ra vài giờ trước khi Mỹ dự kiến ký kết thỏa thuận được chờ đợi từ lâu với Iran.