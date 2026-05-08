HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ - Iran: Hy vọng mới từ đề xuất 14 điểm

Anh Thư

Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán tại thủ đô Islamabad - Pakistan vào tuần tới

Iran đang xem xét đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột giữa lúc nỗ lực ngoại giao tiếp tục được xúc tiến thông qua nước trung gian Pakistan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi ngày 7-5 cho biết nước này kỳ vọng vào một thỏa thuận sớm giữa Mỹ và Iran. Quan chức này từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể, cũng như không tiết lộ về chi tiết các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra. Thay vào đó, ông nhấn mạnh Pakistan vẫn giữ thái độ tích cực, lạc quan và hy vọng các bên sẽ sớm đạt được giải pháp.

Nhận định lạc quan về tiến trình đàm phán cũng được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 6-5. Nhà lãnh đạo này đánh giá Washington đã có "các cuộc đàm phán rất tốt" với Tehran trong 24 giờ qua và hai bên "rất có thể sẽ đạt được thỏa thuận". Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Iran đã đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân, "cùng một số vấn đề khác", nhưng không đưa ra thêm chi tiết. Ngoài ra, trả lời phỏng vấn đài Fox News, ông Donald Trump bày tỏ niềm tin rằng một thỏa thuận tiềm năng với Iran có thể được hoàn tất trong vòng 1 tuần.

Mỹ - Iran: Hy vọng mới từ đề xuất 14 điểm - Ảnh 1.

Các tàu chở dầu neo đậu ở eo biển Hormuz, gần TP Bandar Abbas - Iran hôm 2-5. Ảnh: AP

Trước đó, tờ The Wall Street Jornal đưa tin Mỹ và Iran đang làm việc với các nhà trung gian để xây dựng một khuôn khổ nối lại đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Các cuộc đàm phán mới có thể bắt đầu tại thủ đô Islamabad - Pakistan vào tuần tới.

Trong khi đó, theo đài ABC News, Mỹ và Iran đang đàm phán về một bản ghi nhớ nhằm phá vỡ thế bế tắc tại eo biển Hormuz, đồng thời thiết lập lộ trình để hai bên hướng tới một thỏa thuận hạt nhân toàn diện hơn. Bản ghi nhớ gồm 14 điểm này đã được Mỹ gửi đến Iran thông qua Pakistan.

Nếu được chấp thuận, văn kiện này sẽ mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày. Trong đó, cả hai bên có thể thảo luận các vấn đề then chốt như năng lực hạt nhân của Iran và việc khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz.

Tài liệu cũng bao gồm điều khoản cấm Iran làm giàu uranium trong 10 năm. Theo nguồn tin, thời hạn này đã được rút xuống từ 20 năm trong tiến trình đàm phán cho tới nay.

Các nội dung khác là Iran từng bước nới lỏng việc kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời Mỹ cũng sẽ dần dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran trong vòng 30 ngày; Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải ngân số tài sản Iran đang bị phong tỏa...

Các quan chức Mỹ nhấn mạnh vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết, trong đó có yêu cầu của Iran về việc thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế kinh tế, như lệnh trừng phạt hoặc phong tỏa tài sản, sẽ được thực hiện từng bước và phụ thuộc vào các cơ chế xác minh. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo