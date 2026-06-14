Mỹ: "Không dung thứ" cho mọi vi phạm lệnh phong tỏa tại Hormuz

Theo tờ Hindustan Times, lời cảnh báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các thủy thủ Ấn Độ bị thiệt mạng trong khu vực.

Vào ngày 12-6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar rằng toàn bộ tàu thuyền thương mại cần phải tuân thủ ngay lập tức các mệnh lệnh của phía Mỹ tại eo biển Hormuz.

"Mọi hành vi vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ và vận chuyển dầu trái phép của Iran sẽ không được dung thứ" - ông Rubio nhấn mạnh với ông Jaishankar.

Ông Rubio bảo vệ các hoạt động phong tỏa của Washington, nhấn mạnh lập trường hiện diện của Hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz nhằm duy trì an ninh và thực thi lệnh phong tỏa đối với các chuyến hàng chở dầu của Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bắt tay với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar. Ảnh: AP

Lệnh phong tỏa này đang được quân đội Mỹ siết chặt. Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tính đến ngày 13-6, lực lượng Mỹ đã buộc 141 tàu thương mại phải chuyển hướng và vô hiệu hóa 9 con tàu để bảo đảm việc chấp hành lệnh phong tỏa áp đặt lên các cảng của Iran kể từ ngày 8-4.

Những phát biểu của ông Rubio xem là lời biện hộ công khai mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các chiến dịch hàng hải gây tranh cãi vốn đang vấp phải sự phẫn nộ từ phía Ấn Độ.

Tờ Hindustan Times đưa tin Bộ trưởng Jaishankar đang có chuyến công tác tại châu Âu và đã có cuộc điện đàm với ông Rubio.

Trong cuộc trò chuyện này, ông Jaishankar đã đặt vấn đề về việc 3 thủy thủ người Ấn Độ bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào một tàu chở hàng ở vịnh Oman.

Ấn Độ đã triệu tập nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ tại New Delhi.

Đây là lần thứ hai trong tuần Ấn Độ thực hiện động thái này nhằm phản đối các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ vào các tàu thương mại tại khu vực Tây Á.

Trong khi đó, CENTCOM ngày 11-6 tuyên bố eo biển vẫn mở cửa cho các tàu thương mại và tàu chở dầu.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ chỉ huy Khatam Al-Anbiya của Iran thông báo đóng cửa tuyến đường thủy này đối với tất cả các tàu, đồng thời đe dọa tấn công các phương tiện qua lại để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ vào miền Nam Iran.

Hãng tin Fars của Iran đưa tin hàng trăm con tàu vẫn đang phải chờ giấy phép của Iran để băng qua eo biển Hormuz theo các quy trình khẩn cấp được áp dụng tại đây.