Mỹ kỳ vọng từ lệnh ngừng bắn Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc tạm dừng giao tranh giữa Nga và Ukraine hiện nay có thể là "khởi đầu cho hồi kết" của cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng bắn trong 3 ngày, bắt đầu từ 9-5, trùng với dịp Nga kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng trong Cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại. Hai nước cũng đồng ý trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên trong dịp này.

Khi được hỏi về diễn biến trên hôm 8-5, ông Donald Trump nói với kênh NewsNation rằng ông hy vọng lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ được gia hạn. Cũng theo ông chủ Nhà Trắng, ông đã trực tiếp đưa ra yêu cầu ngừng bắn với hai tổng thống của Nga và Ukraine và nhận được "sự đồng ý nhanh chóng" từ họ.

Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng Đức Quốc xã năm 1945 Ảnh: AP

Kiev và Moscow trước đó đã riêng rẽ tuyên bố các lệnh ngừng bắn đơn phương trong tuần này nhưng sau đó đều cáo buộc nhau vi phạm. Quân đội Nga, với quân số đông hơn và trang bị tốt hơn, đã đạt được những bước tiến chậm nhưng ổn định dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.000 km. Ukraine đáp trả bằng các cuộc tấn công tầm xa, nhắm vào các cơ sở năng lượng, nhà máy sản xuất và kho quân sự của Nga. Nước này cũng đã phát triển các loại máy bay không người lái có khả năng tấn công mục tiêu sâu hơn 1.000 km bên trong lãnh thổ Nga, vượt xa năng lực mà họ có trước năm 2022.

"Chiến dịch đang diễn ra" cũng là lý do mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra để lý giải lần đầu tiên trong gần 2 thập kỷ qua, lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow không có sự xuất hiện của xe tăng, tên lửa hay các khí tài quân sự khác