HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ lại "nghía" Greenland, Đan Mạch phản ứng gắt

ANH THƯ

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Mỹ cần Greenland vì an ninh quốc gia, chứ không phải vì khoáng sản

Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ sự đoàn kết với Đan Mạch và Greenland sau khi Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên về Greenland.

"Greenland là một lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Mọi thay đổi đối với quy chế đó đều do người dân Greenland và Đan Mạch tự quyết định" - bà Kaja Kallas, Đại diện Cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh, khẳng định hôm 22-12. Bà Kallas cũng bày tỏ kỳ vọng tất cả đối tác tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Greenland cũng như Đan Mạch, đồng thời tuân thủ các cam kết quốc tế theo Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Trong khi đó, theo hãng tin Anadolu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết an ninh Bắc Cực vẫn là ưu tiên hàng đầu của EU và EU mong muốn hợp tác với các đồng minh và đối tác trong lĩnh vực này. Bà cũng nhấn mạnh sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền là những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, không chỉ quan trọng đối với EU mà còn đối với các quốc gia trên thế giới.

Cùng ngày, lãnh đạo Đan Mạch và Greenland cũng có phản ứng mạnh sau động thái mới nhất của Mỹ. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen đã ra tuyên bố chung khẳng định Greenland thuộc về người dân Greenland, đồng thời nhấn mạnh không thể sáp nhập một quốc gia khác ngay cả với lập luận liên quan đến an ninh quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen cũng triệu tập đại sứ Mỹ để phản đối và cho rằng việc bổ nhiệm đặc phái viên cho thấy Washington vẫn quan tâm tới Greenland.

Mỹ lại "nghía" Greenland, Đan Mạch phản ứng gắt - Ảnh 1.

Quân đội Đan Mạch tham gia cuộc tập trận cùng hàng trăm binh sĩ từ một số thành viên NATO tại thị trấn Kangerlussuaq, Greenland hôm 17-9Ảnh: AP

Một loạt phản ứng trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm ông Jeff Landry, Thống đốc bang Louisiana, làm đặc phái viên về Greenland. Theo nhà lãnh đạo này, ông Landry hiểu rõ "Greenland quan trọng như thế nào" đối với an ninh quốc gia của Mỹ và sẽ tích cực thúc đẩy lợi ích của Washington nhằm bảo đảm an toàn cho các đồng minh cũng như cho cả thế giới.

Vị trí chiến lược của Greenland - nằm giữa châu Âu và Bắc Mỹ - khiến nơi này thành địa điểm trọng yếu trong hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ. Hồi tháng 3, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã tới thăm một căn cứ quân sự của nước này tại Greenland và chỉ trích Đan Mạch - một đồng minh NATO của Washington - chưa đầu tư đầy đủ cho lãnh thổ này. Ngoài ra, Greenland còn giàu tài nguyên khoáng sản, từ đó càng làm gia tăng sự quan tâm của Mỹ khi nước này muốn giảm phụ thuộc vào nguồn xuất khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ hôm 22-12 nhấn mạnh nước này cần Greenland vì an ninh quốc gia, chứ không phải vì khoáng sản.

Trước đó, kể từ khi đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, ông Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi Mỹ tiếp quản Greenland, đồng thời không loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự để đạt được mục tiêu. Tổng thống Mỹ cũng từng mô tả việc sở hữu Greenland là "rất cần thiết" cho an ninh kinh tế Mỹ, và so sánh điều đó với một "thương vụ bất động sản lớn". Tuy nhiên, cả Đan Mạch và Greenland đều bác bỏ mọi ý tưởng bán hòn đảo này. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo