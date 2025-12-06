Mỹ muốn mở rộng danh sách hạn chế nhập cảnh

Sắc lệnh hành pháp ban hành hồi tháng 6 quy định cấm nhập cảnh hoàn toàn đối với công dân của 12 nước trong khi công dân từ 7 quốc gia khác đối mặt các mức hạn chế nhập cảnh khác nhau.

Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem hôm 4-12 xác nhận với đài Fox News rằng Mỹ đang có kế hoạch mở rộng danh sách hạn chế nhập cảnh từ 19 lên hơn 30 nước nhưng từ chối tiết lộ con số chính xác. Theo bà Noem, Tổng thống Donald Trump vẫn đang tiếp tục đánh giá tình hình các quốc gia trước khi đưa ra quyết định. Bà cũng lập luận nếu một quốc gia không có một chính phủ ổn định để giúp Washington có thông tin tin cậy về công dân đến từ quốc gia đó, thì "tại sao chúng ta lại cho phép người từ quốc gia đó đến Mỹ".

Đài CNN dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết bà Noem đã gửi một bản khuyến nghị mở rộng danh sách hạn chế nhập cảnh lên 30-32 quốc gia. Nguồn tin này cho biết thêm rằng danh sách này có thể tiếp tục được mở rộng dựa trên các đánh giá đang diễn ra, nhưng vẫn chưa rõ quốc gia nào sẽ được bổ sung và thời điểm công bố danh sách mới.

Hành khách làm thủ tục tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở TP New York, bang New York - Mỹ hôm 26-11. Ảnh: AP

Việc mở rộng danh sách hạn chế nhập cảnh sẽ đánh dấu bước đi siết chặt di trú hơn nữa của chính quyền Tổng thống Donald Trump kể từ khi xảy ra vụ nổ súng nhằm vào hai thành viên Vệ binh Quốc gia ở Washington hôm 26-11, khiến 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Nghi phạm là một công dân Afghanistan 29 tuổi đã đến Mỹ năm 2021 thông qua một chương trình tái định cư. Vụ nổ súng đã dẫn đến việc tạm dừng cấp thị thực mới và xét duyệt đơn xin tị nạn cho người Afghanistan.

Vụ việc cũng khiến dư luận chú ý trở lại sắc lệnh hành pháp ban hành hồi tháng 6, theo đó hạn chế nhập cảnh từ 19 quốc gia. Trong số này, lệnh cấm nhập cảnh hoàn toàn được áp dụng với công dân từ 12 nước Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Công dân đến từ 7 nước còn lại đối mặt các mức hạn chế khác nhau. Biện pháp trên này ảnh hưởng đến cả người nhập cư dài hạn lẫn người lưu trú ngắn hạn, từ du khách, sinh viên đến người đi công tác. Washington khẳng định động thái trên là cần thiết để bảo vệ an ninh và ngăn chặn nguy cơ bị "khủng bố nước ngoài" xâm nhập.

Cơ quan Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS) hôm 2-12 đã tạm dừng ngay lập tức việc xử lý hồ sơ nhập cư đối với người đến từ 19 quốc gia nói trên. Trước đó, cơ quan này thông báo sẽ rà soát lại tất cả thẻ xanh đã được cấp cho những người từ các nước này.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 4-12 cho biết những người nộp đơn xin thị thực H-1B và thân nhân của họ phải đặt chế độ công khai cho toàn bộ hồ sơ mạng xã hội nhằm bảo đảm những người này "không có ý định gây hại" cho người Mỹ và các lợi ích quốc gia của nước này. Động thái này tiếp nối quy định tương tự hồi tháng 7, theo đó yêu cầu tất cả người xin thị thực du học phải công khai hồ sơ mạng xã hội.

Theo đài Al Jazeera, thị thực H-1B cho phép các công ty Mỹ tuyển dụng nhân sự nước ngoài có chuyên môn cao, thường trong những lĩnh vực như giáo dục, y tế, công nghệ, tài chính và kỹ thuật. Dù được xếp vào loại thị thực tạm thời nhưng trên thực tế H-1B lại mở ra con đường để người lao động có thể nhập cư vào Mỹ.