Mỹ muốn mở rộng danh sách hạn chế nhập cảnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ muốn mở rộng danh sách hạn chế nhập cảnh

Anh Thư

Mỹ đang có kế hoạch mở rộng danh sách hạn chế nhập cảnh từ 19 lên hơn 30 nước

Sắc lệnh hành pháp ban hành hồi tháng 6 quy định cấm nhập cảnh hoàn toàn đối với công dân của 12 nước trong khi công dân từ 7 quốc gia khác đối mặt các mức hạn chế nhập cảnh khác nhau.

Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem hôm 4-12 xác nhận với đài Fox News rằng Mỹ đang có kế hoạch mở rộng danh sách hạn chế nhập cảnh từ 19 lên hơn 30 nước nhưng từ chối tiết lộ con số chính xác. Theo bà Noem, Tổng thống Donald Trump vẫn đang tiếp tục đánh giá tình hình các quốc gia trước khi đưa ra quyết định. Bà cũng lập luận nếu một quốc gia không có một chính phủ ổn định để giúp Washington có thông tin tin cậy về công dân đến từ quốc gia đó, thì "tại sao chúng ta lại cho phép người từ quốc gia đó đến Mỹ".

Đài CNN dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết bà Noem đã gửi một bản khuyến nghị mở rộng danh sách hạn chế nhập cảnh lên 30-32 quốc gia. Nguồn tin này cho biết thêm rằng danh sách này có thể tiếp tục được mở rộng dựa trên các đánh giá đang diễn ra, nhưng vẫn chưa rõ quốc gia nào sẽ được bổ sung và thời điểm công bố danh sách mới.

Mỹ muốn mở rộng danh sách hạn chế nhập cảnh - Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở TP New York, bang New York - Mỹ hôm 26-11. Ảnh: AP

Việc mở rộng danh sách hạn chế nhập cảnh sẽ đánh dấu bước đi siết chặt di trú hơn nữa của chính quyền Tổng thống Donald Trump kể từ khi xảy ra vụ nổ súng nhằm vào hai thành viên Vệ binh Quốc gia ở Washington hôm 26-11, khiến 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Nghi phạm là một công dân Afghanistan 29 tuổi đã đến Mỹ năm 2021 thông qua một chương trình tái định cư. Vụ nổ súng đã dẫn đến việc tạm dừng cấp thị thực mới và xét duyệt đơn xin tị nạn cho người Afghanistan.

Vụ việc cũng khiến dư luận chú ý trở lại sắc lệnh hành pháp ban hành hồi tháng 6, theo đó hạn chế nhập cảnh từ 19 quốc gia. Trong số này, lệnh cấm nhập cảnh hoàn toàn được áp dụng với công dân từ 12 nước Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Công dân đến từ 7 nước còn lại đối mặt các mức hạn chế khác nhau. Biện pháp trên này ảnh hưởng đến cả người nhập cư dài hạn lẫn người lưu trú ngắn hạn, từ du khách, sinh viên đến người đi công tác. Washington khẳng định động thái trên là cần thiết để bảo vệ an ninh và ngăn chặn nguy cơ bị "khủng bố nước ngoài" xâm nhập.

Cơ quan Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS) hôm 2-12 đã tạm dừng ngay lập tức việc xử lý hồ sơ nhập cư đối với người đến từ 19 quốc gia nói trên. Trước đó, cơ quan này thông báo sẽ rà soát lại tất cả thẻ xanh đã được cấp cho những người từ các nước này.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 4-12 cho biết những người nộp đơn xin thị thực H-1B và thân nhân của họ phải đặt chế độ công khai cho toàn bộ hồ sơ mạng xã hội nhằm bảo đảm những người này "không có ý định gây hại" cho người Mỹ và các lợi ích quốc gia của nước này. Động thái này tiếp nối quy định tương tự hồi tháng 7, theo đó yêu cầu tất cả người xin thị thực du học phải công khai hồ sơ mạng xã hội.

Theo đài Al Jazeera, thị thực H-1B cho phép các công ty Mỹ tuyển dụng nhân sự nước ngoài có chuyên môn cao, thường trong những lĩnh vực như giáo dục, y tế, công nghệ, tài chính và kỹ thuật. Dù được xếp vào loại thị thực tạm thời nhưng trên thực tế H-1B lại mở ra con đường để người lao động có thể nhập cư vào Mỹ. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo