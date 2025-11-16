Mỹ nam Dịch Dương Thiên Tỉ thành "ảnh đế" Kim Kê trẻ nhất

Dịch Dương Thiên Tỉ được xướng tên chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (ảnh đế) tại Giải Kim Kê lần thứ 38 với vai Lưu Xuân Hòa.

Để có được chiến thắng này, Dịch Dương Thiên Tỉ đã vượt qua các ứng viên gồm Đại Bằng, Chu Nhất Long, Lưu Hạo Nhiên, Huỳnh Hiểu Minh.

Dịch Dương Thiên Tỉ thành "ảnh đế" trẻ nhất của Kim Kê

"Tôi cảm ơn ê-kíp phim. Tôi đã từng nói trong các cuộc phỏng vấn rằng đoàn phim "Tôi nho nhỏ" như một gia đình. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn. Sự hỗ trợ, bảo vệ, nỗ lực của tất cả đã cùng nhau tạo dựng nên hình tượng Xuân Hòa. Trải qua 12 năm làm nghề, tôi luôn được sự quan tâm, hỗ trợ từ mọi người. Tương lai còn dài, nhiều thử thách, tôi hy vọng bản thân có thể nỗ lực hơn để giành được sự công nhận từ khán giả qua mỗi vai diễn" - Dịch Dương Thiên Tỉ phát biểu.

Lễ trao Giải Kim Kê (Golden Rooster Awards) là một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của Trung Quốc, tôn vinh những thành tựu xuất sắc trong điện ảnh.

Lưu Xuân Hòa là thiếu niên mắc bệnh bại não nhưng dũng cảm phá vỡ xiềng xích thể xác lẫn tinh thần để tìm lấy quỹ đạo đời mình. Anh hướng đến ánh sáng mặt trời, hướng đến hy vọng, vượt qua cái nhìn mỉa mai, khinh miệt của người đời.

Để hóa thân nhân vật, nam thần này đã giảm cân, để thân thể gầy lộ xương. Dịch Dương Thiên Tỉ vặn vẹo cơ mặt, chân tay để phù hợp với tạo hình nhân vật. Trước đó, khi hình ảnh Lưu Xuân Hòa được tung ra quảng bá, người hâm mộ không thể nghĩ đó là Dịch Dương Thiên Tỉ hóa thân. Điều này mang đến sự cuốn hút cho phim và kỳ vọng về diễn xuất của nam diễn viên.

Lưu Xuân Hòa có được sự ấm áp từ bà ngoại hiền lành nên dù mẹ đối xử cay nghiệt, lạnh lùng thì bản thân nhân vật này vẫn có nguồn động viên tinh thần lớn từ tình thương của bà ngoại.

Dịch Dương Thiên Tỉ là thành viên nhóm TFBoys và nổi danh như một ngôi sao thần tượng. Bên cạnh ca hát, anh còn tham gia diễn xuất và là vũ công danh tiếng.

Dịch Dương Thiên Tỉ vai Lưu Xuân Hòa trong "Tôi nho nhỏ"