Mỹ nam Dịch Dương Thiên Tỉ thành "ảnh đế" Kim Kê trẻ nhất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Mỹ nam Dịch Dương Thiên Tỉ thành "ảnh đế" Kim Kê trẻ nhất

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam ca sĩ, diễn viên Dịch Dương Thiên Tỉ đã trở thành "ảnh đế" trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải Kim Kê nhờ vai diễn trong phim "Tôi nho nhỏ".

Dịch Dương Thiên Tỉ được xướng tên chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (ảnh đế) tại Giải Kim Kê lần thứ 38 với vai Lưu Xuân Hòa.

Để có được chiến thắng này, Dịch Dương Thiên Tỉ đã vượt qua các ứng viên gồm Đại Bằng, Chu Nhất Long, Lưu Hạo Nhiên, Huỳnh Hiểu Minh.

Mỹ nam Dịch Dương Thiên Tỉ thành "ảnh đế" Kim Kê trẻ nhất - Ảnh 1.

Dịch Dương Thiên Tỉ thành "ảnh đế" trẻ nhất của Kim Kê

"Tôi cảm ơn ê-kíp phim. Tôi đã từng nói trong các cuộc phỏng vấn rằng đoàn phim "Tôi nho nhỏ" như một gia đình. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn. Sự hỗ trợ, bảo vệ, nỗ lực của tất cả đã cùng nhau tạo dựng nên hình tượng Xuân Hòa. Trải qua 12 năm làm nghề, tôi luôn được sự quan tâm, hỗ trợ từ mọi người. Tương lai còn dài, nhiều thử thách, tôi hy vọng bản thân có thể nỗ lực hơn để giành được sự công nhận từ khán giả qua mỗi vai diễn" - Dịch Dương Thiên Tỉ phát biểu.

Lễ trao Giải Kim Kê (Golden Rooster Awards) là một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của Trung Quốc, tôn vinh những thành tựu xuất sắc trong điện ảnh.

Lưu Xuân Hòa là thiếu niên mắc bệnh bại não nhưng dũng cảm phá vỡ xiềng xích thể xác lẫn tinh thần để tìm lấy quỹ đạo đời mình. Anh hướng đến ánh sáng mặt trời, hướng đến hy vọng, vượt qua cái nhìn mỉa mai, khinh miệt của người đời.

Để hóa thân nhân vật, nam thần này đã giảm cân, để thân thể gầy lộ xương. Dịch Dương Thiên Tỉ vặn vẹo cơ mặt, chân tay để phù hợp với tạo hình nhân vật. Trước đó, khi hình ảnh Lưu Xuân Hòa được tung ra quảng bá, người hâm mộ không thể nghĩ đó là Dịch Dương Thiên Tỉ hóa thân. Điều này mang đến sự cuốn hút cho phim và kỳ vọng về diễn xuất của nam diễn viên.

Lưu Xuân Hòa có được sự ấm áp từ bà ngoại hiền lành nên dù mẹ đối xử cay nghiệt, lạnh lùng thì bản thân nhân vật này vẫn có nguồn động viên tinh thần lớn từ tình thương của bà ngoại.

Dịch Dương Thiên Tỉ là thành viên nhóm TFBoys và nổi danh như một ngôi sao thần tượng. Bên cạnh ca hát, anh còn tham gia diễn xuất và là vũ công danh tiếng.

Mỹ nam Dịch Dương Thiên Tỉ thành "ảnh đế" Kim Kê trẻ nhất - Ảnh 2.

Mỹ nam Dịch Dương Thiên Tỉ thành "ảnh đế" Kim Kê trẻ nhất - Ảnh 3.

Dịch Dương Thiên Tỉ vai Lưu Xuân Hòa trong "Tôi nho nhỏ"

Mỹ nam Dịch Dương Thiên Tỉ thành "ảnh đế" Kim Kê trẻ nhất - Ảnh 4.

Anh giành được nhiều lời khen

Mỹ nam Dịch Dương Thiên Tỉ thành "ảnh đế" Kim Kê trẻ nhất - Ảnh 5.

Tin liên quan

Phương Anh Đào thắng giải "Ngôi sao xanh 2024"

Phương Anh Đào thắng giải "Ngôi sao xanh 2024"

(NLĐO) - Diễn viên phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành đều giành chiến thắng tại giải thưởng "Ngôi sao xanh 2024".

"Anh trai vượt ngàn chông gai" thắng giải VTV Awards 2024

(NLĐO)- "Anh trai vượt ngàn chông gai" thắng giải "Chương trình giải trí ấn tượng của năm" tại Lễ trao giải VTV Awards

Thêm người đẹp Việt thắng giải quốc tế

(NLĐO) - Đỗ Hà Trang xuất sắc mang về giải á hậu 4 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế 2024 (The Miss Globe 2024).

trẻ nhất lịch sử Dịch Dương Thiên Tỉ Tôi nho nhỏ ảnh đế Kim Kê 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo