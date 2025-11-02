HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Mỹ nam không tuổi" Chung Hán Lương gây sốt

Minh Khuê

(NLĐO) – Nam diễn viên Chung Hán Lương, 51 tuổi, gây ấn tượng khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung nhiều so với tuổi.

Trong tập mới của chương trình "Vương bài đối vương bài" có sự xuất hiện của hai khách mời Chung Hán Lương và Sa Dật.

Chung Hán Lương trông tươi trẻ, thậm chí còn trẻ hơn nhiều so với Sa Dật dù lớn hơn 4 tuổi. Trong chương trình, Chung Hán Lương liên tục gọi Sa Dật là "anh Sa" còn Sa Dật gọi ngược lại là "anh Oa".

"Mỹ nam không tuổi" Chung Hán Lương gây sốt - Ảnh 1.

Tài tử Chung Hán Lương (trái) và Sa Dật

"Mỹ nam không tuổi" Chung Hán Lương gây sốt - Ảnh 2.

Chung Hán Lương lớn hơn Sa Dật 4 tuổi

Đạo diễn Đường Quốc Cường tò mò hỏi cả hai ai lớn tuổi hơn và ngỡ ngàng khi biết Chung Hán Lương sinh năm 1974 còn Sa Dật sinh năm 1978.

Nhiều khán giả bình luận: "Chung Hán Lương bị thời gian bỏ quên"; "Tôi không ngờ, Sa Dật lại nhỏ tuổi hơn Chung Hán Lương, nhìn mặt ai mà tin được"; "Tôi không thể gọi Chung Hán Lương là chú, này đáng gọi là anh"…

Chung Hán Lương được mệnh danh "mỹ nam không tuổi" của showbiz Trung Quốc. Ông là diễn viên, ca sĩ, vũ công.

Những phim Chung Hán Lương từng đóng có: "Biệt luyến", "Hoa hồng đêm", "Khu vườn bí mật", "Tróc yêu ký", "Thợ săn tiền thưởng", "Lãng mạn tiêu vong sử", "Túc địch", "Tứ đại danh bổ hội kinh sư", "Nghịch thủy hàn", "Khang triều bí sử", "Hiệp cốt đan tâm", "Lộc đỉnh ký", "Tân thiên long bát bộ", "Bên nhau trọn đời"…

"Mỹ nam không tuổi" Chung Hán Lương gây sốt - Ảnh 3.

Chung Hán Lương được gọi là "mỹ nam không tuổi"

"Mỹ nam không tuổi" Chung Hán Lương gây sốt - Ảnh 4.

Ông có vẻ đẹp trẻ trung

"Mỹ nam không tuổi" Chung Hán Lương gây sốt - Ảnh 5.

 

trẻ trung Tài tử Chung Hán Lương Sa Dật mỹ nam không tuổi
