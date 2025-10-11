HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Mỹ nam "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" 3 không muốn cởi áo khoe thân

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) – Nam diễn viên Nadech Kugimiya, vai Yak trong "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" 3, đã có những chia sẻ quanh vai diễn khi giao lưu tại TP HCM

Mỹ nam Thái Lan trong phim "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" 3 tụ hội tại TP HCM

Dàn diễn viên chính của phim Thái Lan "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" 3 gồm: Nadech Kugimiya (vai Yak), Junior Kajbhandit Jaidee (vai Yos), Friend Peerakrit Pacharabunyakiat (vai Yod), Denise Jelilcha Kapuan (vai Yad) và Nina Natcha Jessica Padovan (vai Yee), tụ hội trong buổi giao lưu tại TP HCM chiều 10-10.

Mỹ nam "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" 3 khẳng định không muốn "cởi áo" - Ảnh 1.

Từ phải sang: Nadech Kugimiya (vai Yak), Junior Kajbhandit Jaidee (vai Yos), Friend Peerakrit Pacharabunyakiat (vai Yod), Denise Jelilcha Kapuan (vai Yad) và Nina Natcha Jessica Padovan (vai Yee)

Mỹ nam "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" 3 khẳng định không muốn "cởi áo" - Ảnh 2.

Bộ ba: Nadech Kugimiya (vai Yak), Junior Kajbhandit Jaidee (vai Yos), Friend Peerakrit Pacharabunyakiat (vai Yod)

Dàn diễn viên chính phim "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" 3

Nadech Kugimiya nói về sự khác biệt của phần 3 phim so với hai phần trước

Trong buổi giao lưu, Nadech Kugimiya cho biết phần 3 của phim là hành trình cứu bé Yee thoát khỏi quỷ dữ, trở về với gia đình. Điểm khác biệt so với các phần trước là hành trình giải cứu có sự đồng hành của cả ba anh em: Yak, Yos và Yod.

Phim có kỹ xảo đặc biệt hơn, nhất là cảnh dưới nước. Bối cảnh ở giữa dòng sông lớn, nước chảy siết, sâu hơn 10 m, cần các thiết bị hỗ trợ, dây thép… khi quay phía trên. Tuy nhiên, đến cảnh quay dưới dòng sông thì cả đoàn chuyển đến hồ bơi, sâu 5 m.

Đoàn phim sử dụng kỹ xảo để cảnh quay dưới hồ bơi cũng giống như dưới dòng sông sâu 10 m. Ngoài ra, những ma, quỷ trong rừng, xuyên suốt phim cũng nhiều phần kỹ xảo. Vốn sản xuất phim của phần 3 nhiều hơn các phần trước và diễn viên mệt hơn, hành động nhiều hơn.

"Anh cả" Yak không muốn "cởi áo" khoe thân nhưng kịch bản yêu cầu phải đáp ứng

Anh nói thêm rằng không nghĩ cảnh bản thân cởi áo từ phần đầu lại kéo dài đến phần 3. Anh thấy dường như khán giả muốn nhân vật của anh càng ngày càng cởi nhiều hơn.

Mỹ nam "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" 3 khẳng định không muốn "cởi áo" - Ảnh 3.

Nadech Kugimiya (vai Yak), Junior Kajbhandit Jaidee (vai Yos)

Mỹ nam "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" 3 khẳng định không muốn "cởi áo" - Ảnh 4.

Nadech Kugimiya tiết lộ bí quyết giữ vóc dáng

"Bản thân tôi không muốn cởi nhưng kịch bản yêu cầu thì cũng cố gắng hết sức mình đáp ứng. Việc giữ hình thể, tôi vốn thích tập thể dục, tập gym và xem như hoạt động hằng ngày nên giữ không khó. Tôi nghĩ mọi người ai cũng có thể tập luyện để có thân hình đẹp chứ không chỉ có mỗi diễn viên" – mỹ nam Thái Lan trải lòng.

Anh bày tỏ niềm vui khi biết phim "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" 3 được khán giả đón nhận nhiều. Junior Kajbhandit Jaidee cho biết rất hồi hộp khi lần đầu đến Việt Nam và cảm ơn tình cảm từ người hâm mộ dành cho phim. Friend Peerakrit Pacharabunyakiat thông tin rất thích du lịch Việt Nam và lần này vui vì được đi chung "đại gia đình".

"Tee Yod: Quỷ ăn tạng" 3 đã thu về gần 25 tỉ đồng 

Denise Jelilcha Kapuan thì xinh đẹp còn Nina Natcha Jessica Padovan vẫn nguyên vẹn nét dễ thương.

"Tôi đã đi diễn từ bé, luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị diễn viên. Khi diễn xong, tôi thoát vai nhanh nên nghĩ rằng đóng thể loại kinh dị cũng không gây ảnh hưởng nhiều" - Nina Natcha Jessica Padovan cho biết.

Mỹ nam "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" 3 khẳng định không muốn "cởi áo" - Ảnh 5.

Denise Jelilcha Kapuan và Friend Peerakrit Pacharabunyakiat

Mỹ nam "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" 3 khẳng định không muốn "cởi áo" - Ảnh 6.

Mỹ nam "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" 3 khẳng định không muốn "cởi áo" - Ảnh 7.

Nina Natcha Jessica Padovan nhảy

"Cả nhà" cùng nhảy

Tại buổi giao lưu, Nina Natcha Jessica Padovan đã nhảy tặng một điệu và sau đó cả 5 anh chị em cùng nhảy. Theo lịch trình, đoàn sẽ tham gia thảm đỏ "Ngày hội Tee Yod" và cinetour gặp gỡ, tương tác cùng khán giả tại các rạp chiếu phim.

"Tee Yod: Quỷ ăn tạng" 3 chính thức khởi chiếu từ 10-10. Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, tính đến tối 10-10, phim đã thu về gần 25 tỉ đồng (doanh thu đã bao gồm các suất chiếu sớm và vé đặt trước).

