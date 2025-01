Yoo Yeon-seok bày tỏ lòng biết ơn trước phản ứng nồng nhiệt của khán giả quốc tế đối với bộ phim "When the phone rings" do anh và nữ diễn viên Chae Soo-bin đóng chính. Trong phim, Yoo Yeon-seok vào vai Baek Sa-eon.

Yoo Yeon-seok trong phim "When the phone rings"

Trong cuộc phỏng vấn ngày 6-1, Yoo Yeon-seok lý giải về cảnh "giường chiếu" cùng bạn diễn Chae Soo-bin bị bàn tán dữ dội vừa qua.

Anh phân tích: "Cặp đôi đã xa cách về mặt tình cảm trong 3 năm và thông qua những cuộc gọi điện thoại đe dọa, họ tìm lại được tình cảm dành cho nhau. Cuộc hội ngộ của họ tượng trưng cho những gì có thể được gọi là đêm đầu tiên họ bên nhau. Chúng tôi muốn quay những nội dung này một cách thật đẹp, như thể đó là đêm đầu tiên của một cặp đôi yêu nhau lâu năm".

Nam diễn viên nói thêm rằng đã suy nghĩ nhiều về cảnh đó và hợp tác chặt chẽ với bạn diễn để thể hiện tốt nhất có thể. Vào ngày quay phim, cả hai đã thảo luận tông màu mong muốn, xem lại bảng phân cảnh và thậm chí tham khảo các ví dụ khác để đảm bảo cả hai hiểu nhau. Anh đã thấy nhiều bài đăng, bình luận của những người hâm mộ Nam Mỹ cổ vũ khi cùng xem cảnh đó khiến anh nghĩ rằng nó diễn ra tốt đẹp.

Yoo Yeon-seok một lần nữa được khen ngợi bằng biệt danh "Kiss master" qua dự án này. Anh lý giải: "Mỗi nụ hôn trong phim đều xuất phát từ một trạng thái cảm xúc khác nhau. Chúng ta thấy có nụ hôn đoàn tụ, nụ hôn vượt qua cảm giác tội lỗi, nụ hôn vui sướng và nụ hôn tràn ngập cảm xúc sau lời cầu hôn. Tôi đã cố gắng thể hiện từng nụ hôn một cách độc đáo, điều này có thể giúp người xem đắm chìm trong cảm xúc đó hơn".

Yoo Yeon-seok và Chae Soo-bin được khán giả "đẩy thuyền" tích cực

Cả hai diễn xuất đầy ăn ý

Tạo được phản ứng hóa học tốt

Dẫn đến nhiều khán giả muốn họ "phim giả tình thật"

Trước sự "đẩy thuyền" tích cực của người hâm mộ mong muốn cả hai "phim giả tình thật", Yoo Yeon-seok nói rằng anh xem đó là lời khen cho diễn xuất ăn ý của mình cùng bạn diễn.

"Mặc dù bộ phim của chúng tôi có yếu tố ly kỳ nhưng cuối cùng đó vẫn là một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Chúng tôi hy vọng khán giả sẽ bị cuốn hút vào hành trình của hai nhân vật và khi thấy những bình luận "cứ cưới đi!", tôi cảm thấy như chúng tôi đã đạt được điều đó. Nhưng chỉ trong phim thôi, chúng tôi không hẹn hò ngoài đời thật" - Yoo Yeon-seok cho biết.