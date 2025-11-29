HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Mỹ nhân "Thơ ngây" đám cưới sau gần 4 tháng sinh con

Minh Khuê

(NLĐO) – Nữ diễn viên Hứa Vỹ Ninh và nam diễn viên Khưu Trạch tổ chức đám cưới sau khi con trai của cặp đôi ra đời gần 4 tháng tuổi.

Đám cưới của Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch diễn ra tối 28-11 tại khách sạn ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Cô dâu diện đầm trắng, khoe nụ cười rạng ngời, vóc dáng thon thả, xinh đẹp bên cạnh chú rể lịch lãm với vest.

Mỹ nhân "Thơ ngây" cưới sau gần 4 tháng sinh con - Ảnh 1.

Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch đẹp đôi

Mỹ nhân "Thơ ngây" cưới sau gần 4 tháng sinh con - Ảnh 2.

Cả hai vừa đón chào con trai đầu lòng


Mỹ nhân "Thơ ngây" cưới sau gần 4 tháng sinh con - Ảnh 3.

Nhiều bạn bè đến chúc mừng cặp đôi

Mỹ nhân "Thơ ngây" cưới sau gần 4 tháng sinh con - Ảnh 4.

Mỹ nhân "Thơ ngây" cưới sau gần 4 tháng sinh con - Ảnh 5.

Vợ chồng Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa

Đám cưới quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng trong giới giải trí như Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa, Đào Tinh Oánh, vợ chồng Vương Dương Minh - Thái Thi Vân…

Hứa Vỹ Ninh và Khưu Trạch đã đăng ký kết hôn từ năm 2021, chào đón con trai đầu lòng vào tháng 8. Họ cũng đã từng lên kế hoạch tổ chức đám cưới trước đó nhưng lại hoãn do đại dịch, công việc bận rộn và sau đó là bầu bì, sinh nở.

Trong ngày cưới, cả hai đưa con trai đến chung vui cùng cha mẹ nhưng không công khai hình của bé.

Hứa Vỹ Ninh 41 tuổi, là mỹ nhân danh tiếng, từng tham gia nhiều phim: "Thơ ngây", "16 mùa hạ", "Trạm kế tiếp hạnh phúc"… Cô từng kết hôn cùng đạo diễn, quay phim Lưu Hựu Niên và ly hôn năm 2020.

Đến năm 2021, cô gặp gỡ Khưu Trạch khi cả hai cùng đóng phim "Man in love" và phim giả tình thật. Cả hai đăng ký kết hôn sau thời gian ngắn hẹn hò.

Khưu Trạch 44 tuổi, từng đóng các phim: "Hạ gia tam thiên kim", "Đánh thức tình yêu", "Thám tử phố Tàu 3"…

Mỹ nhân "Thơ ngây" cưới sau gần 4 tháng sinh con - Ảnh 6.

Ảnh cưới của cặp đôi

Mỹ nhân "Thơ ngây" cưới sau gần 4 tháng sinh con - Ảnh 7.

Mỹ nhân "Thơ ngây" cưới sau gần 4 tháng sinh con - Ảnh 8.

Mỹ nhân "Thơ ngây" cưới sau gần 4 tháng sinh con - Ảnh 9.

Mỹ nhân "Thơ ngây" cưới sau gần 4 tháng sinh con - Ảnh 10.

 

