Sức khỏe

Mỹ phát triển xét nghiệm ung thư giá rẻ

Anh Thư

(NLĐO) - MethylScan là xét nghiệm máu chi phí thấp giúp phát hiện sớm dấu hiệu của bệnh ung thư, bệnh gan và một số bệnh khác.

Viết trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences, nhóm nghiên cứu từ Đại học California ở Los Angeles (UCLA - Mỹ) cho biết họ đã phát triển một loại xét nghiệm mới mang tên MethylScan, có thể giúp phát hiện sớm ung thư và một số bệnh khác.

“Phát hiện sớm là vô cùng quan trọng. Tỉ lệ sống sót cao hơn nhiều khi ung thư được phát hiện trước khi lan rộng” - tiến sĩ Jasmine Zhou, tác giả chính, nói với SciTech Daily.

Mỹ phát triển xét nghiệm ung thư giá rẻ - Ảnh 1.

Loại xét nghiệm máu mới giúp tìm kiếm các dấu hiệu của bệnh ung thư và một số bệnh khác với chi phí thấp - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

MethylScan tìm kiếm dấu hiệu của các bệnh thông qua việc phân tích DNA tự do trong huyết tương (cfDNA), bao gồm các mảnh nhỏ vật chất di truyền được giải phóng vào máu khi các tế bào chết.

Vì mọi cơ quan đều giải phóng DNA, nên các mảnh này mang tín hiệu phản ánh hoạt động trên toàn bộ cơ thể.

Họ đã đánh giá xét nghiệm này thông qua việc phân tích mẫu máu của hơn 1.000 người.

Nhóm tình nguyện viên này bao gồm các bệnh nhân mắc ung thư gan, phổi, buồng trứng và dạ dày; những người mắc các bệnh về gan như viêm gan B, viêm gan C, bệnh gan do rượu và bệnh gan liên quan đến rối loạn chuyển hóa; những người có u phổi lành tính và cả người khỏe mạnh.

Kết quả cho thấy xét nghiệm đạt độ đặc hiệu 98%, nghĩa là rất ít trường hợp dương tính giả. Trong đó, xét nghiệm đã xác định chính xác khoảng 63% các trường hợp ung thư ở mọi giai đoạn và khoảng 55% các trường hợp ở giai đoạn sớm.

Nó cũng hoạt động tốt trong việc theo dõi ung thư gan ở các nhóm có nguy cơ cao, chẳng hạn như những người bị xơ gan hoặc HBV, bằng việc phát hiện gần 80% trường hợp với độ đặc hiệu trên 90%, tức dương tính giả ít hơn 10%.

Điều này cho thấy loại xét nghiệm này có tiềm năng được sử dụng như một biện pháp đánh giá ban đầu giá rẻ, giúp phân loại các trường hợp nghi ngờ để tiến hành các biện pháp sàng lọc chuyên sâu.

Ngoài ra, xét nghiệm này cũng có thể phân biệt các bệnh gan, bao gồm viêm gan virus và bệnh gan liên quan đến rối loạn chuyển hóa, với độ chính xác tới 85%.

MethylScan sẽ phải trải qua thêm một số bước thử nghiệm và tinh chỉnh trước khi được áp dụng rộng rãi.

Vi khuẩn ăn khối u ung thư đã ra đời

Vi khuẩn ăn khối u ung thư đã ra đời

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu từ Đại học Waterloo đã phát triển một dòng vi khuẩn có khả năng tiêu diệt các khối u ung thư từ bên trong.

