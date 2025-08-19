HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ ra tay, Hezbollah gặp "hạn" lớn

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Đặc phái viên Mỹ sẽ thảo luận về lệnh ngừng bắn dài hạn với Israel sau khi Lebanon cam kết giải giáp Hezbollah.

AP ngày 18-8 đưa tin Đặc phái viên Mỹ tại Lebanon Tom Barrack cho biết nhóm của ông sẽ thảo luận về việc ngừng bắn lâu dài với Israel sau khi Beirut tán thành kế hoạch do Washington hậu thuẫn: giải giáp phong trào Hezbollah.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun, ông Barrack nói Mỹ sẽ tìm kiếm một đề xuất kinh tế cho công cuộc tái thiết Lebanon hậu xung đột.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun (phải) gặp Đặc phái viên Mỹ tại Lebanon Tom Barrack (thứ ba từ trái qua) ngày 18-8. Ảnh: AP

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun (phải) gặp Đặc phái viên Mỹ tại Lebanon Tom Barrack (thứ ba từ trái qua) ngày 18-8. Ảnh: AP

Ông Barrack cũng gặp Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam và Chủ tịch Hạ viện Nabih Berri, người thường xuyên đàm phán thay mặt Hezbollah với Washington.

“Tôi nghĩ chính phủ Lebanon đã làm tròn trách nhiệm của mình. Họ đã thực hiện bước đi đầu tiên” - ông Barrack, đồng thời là Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhận xét. “Giờ đây, điều chúng tôi cần là Israel tuân thủ cái bắt tay bình đẳng đó”.

Tuần trước, Lebanon quyết định ủng hộ kế hoạch giải giáp Hezbollah, khiến phong trào được Iran hậu thuẫn này và các đồng minh của họ tức giận.

Ông Naim Kassem, thủ lĩnh của Hezbollah, tuyên bố sẽ đấu tranh chống lại những nỗ lực giải giáp phong trào này, làm dấy lên lo ngại về tình trạng bất ổn dân sự trong nước.

Trong khi ông Barrack cảnh báo Hezbollah rằng họ sẽ "bỏ lỡ cơ hội" nếu không ủng hộ lời kêu gọi giải giáp, cả Tổng thống Aoun lẫn Đại sứ Salam đều muốn giải giáp Hezbollah và các nhóm vũ trang phi nhà nước khác, đồng thời yêu cầu Israel ngừng các cuộc tấn công và rút khỏi Lebanon.

Tổng thống Aoun cho biết ông muốn tăng ngân sách cho quân đội Lebanon để củng cố năng lực. Ông cũng muốn huy động tiền từ các nhà tài trợ quốc tế để giúp tái thiết đất nước.

Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng giữa Hezbollah và Israel từ cuối năm 2024 đã gây thiệt hại kinh tế 11,1 tỉ USD. Ngoài ra, nhiều khu vực rộng lớn ở miền Nam và miền Đông Lebanon bị tàn phá.

Trong khi đó, Lebanon đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng kể từ năm 2019.

Israel Hezbollah lệnh ngừng bắn xung đột Lebanon
