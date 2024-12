Đêm nhạc cuối cùng, Đêm diễn bế mạc với chủ đề Rock Marathon by HOZO diễn ra vào tối nay, 15-12, tại trục đường đi bộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi (Quận 1, TP.HCM), sẽ chính thức khép lại hành trình HOZO 2024.

Đêm Rock Marathon by HOZO hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục mãn nhãn từ các ban nhạc rock đình đám, với tâm điểm là headliner ban nhạc Bức Tường và Phạm Anh Khoa.

Bên cạnh đó, chương trình còn chào đón những đại diện ấn tượng như Hải Bột và ban nhạc The Farmers, ban nhạc Simile Land, Chilies, Ngũ Cung, Can't Be Blue, Monocycle và Mủn Gỗ, kỳ vọng sẽ mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc và cảm xúc.