Mỹ Tâm tiết lộ bí quyết trẻ đẹp

Ca sĩ Mỹ Tâm vừa xuất hiện rạng rỡ trong một sự kiện tại Hà Nội. Nữ ca sĩ được nhận xét giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ dù đã gắn bó hơn 20 năm với sân khấu âm nhạc.

Mỹ Tâm hài hước cho hay bí quyết trẻ đẹp của mình là cô chăm chỉ ăn hoa quả trong vườn nhà

Trả lời câu hỏi của Báo Người Lao Động về bí quyết trẻ lâu, Mỹ Tâm cho biết do cô chăm ăn hoa quả và chỉ ăn hoa quả trong vườn nhà mình. "Còn cây nhiều quả thì thật ra không phải mình trồng đâu, mà người khác trồng giúp" - nữ ca sĩ hài hước nói.

Không chỉ chia sẻ về cách sống và chăm sóc bản thân, Mỹ Tâm còn nói nhiều về quan niệm sống gắn với chữ "Tâm".

Cô cho rằng trong mọi điều của cuộc sống, khi con người thực sự tâm niệm, khao khát và dành trọn tình cảm cho một điều gì đó, thì điều đó sẽ đến như một giấc mơ. "Và giấc mơ ấy, với Tâm, chính là giấc mơ tình yêu - nhất định phải gặp"- nữ ca sĩ bày tỏ.

Nữ ca sĩ cũng bày tỏ cô luôn tin rằng những giá trị chân thành sẽ chạm đến trái tim. "Tâm đặt khán giả làm trọng tâm, hướng tới những kết nối từ tâm và thật tâm. Đây cũng là lời nhắn gửi tình cảm Tâm muốn gửi đến các tri âm của mình"- ca sĩ "Tóc nâu môi trầm" nói.

Đáng chú ý, tại sự kiện, Mỹ Tâm còn "bật mí" kế hoạch sẽ tổ chức một liveshow quy mô lớn trong thời gian tới. Dù chưa tiết lộ chi tiết, cô cho biết ê-kíp đã bắt tay lên ý tưởng và hứa hẹn chương trình sẽ không kém phần ấn tượng so với liveshow "Tri âm" thu hút hơn 30.000 khán giả tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) vào năm 2022. Nữ ca sĩ nói thêm cô vừa kết hợp với SeABank ra mắt thẻ quốc tế visa SeASoul.