Mỹ Tâm tiết lộ bí quyết trẻ đẹp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Mỹ Tâm tiết lộ bí quyết trẻ đẹp

Yến Anh

(NLĐO) - Mỹ Tâm hài hước cho hay bí quyết trẻ đẹp của mình là cô chăm chỉ ăn hoa quả trong vườn nhà.

Ca sĩ Mỹ Tâm vừa xuất hiện rạng rỡ trong một sự kiện tại Hà Nội. Nữ ca sĩ được nhận xét giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ dù đã gắn bó hơn 20 năm với sân khấu âm nhạc.

Mỹ Tâm tiết lộ bí quyết trẻ đẹp - Ảnh 1.

Mỹ Tâm hài hước cho hay bí quyết trẻ đẹp của mình là cô chăm chỉ ăn hoa quả trong vườn nhà

Trả lời câu hỏi của Báo Người Lao Động về bí quyết trẻ lâu, Mỹ Tâm cho biết do cô chăm ăn hoa quả và chỉ ăn hoa quả trong vườn nhà mình. "Còn cây nhiều quả thì thật ra không phải mình trồng đâu, mà người khác trồng giúp" - nữ ca sĩ hài hước nói.

Không chỉ chia sẻ về cách sống và chăm sóc bản thân, Mỹ Tâm còn nói nhiều về quan niệm sống gắn với chữ "Tâm".

Cô cho rằng trong mọi điều của cuộc sống, khi con người thực sự tâm niệm, khao khát và dành trọn tình cảm cho một điều gì đó, thì điều đó sẽ đến như một giấc mơ. "Và giấc mơ ấy, với Tâm, chính là giấc mơ tình yêu - nhất định phải gặp"- nữ ca sĩ bày tỏ.

Mỹ Tâm tiết lộ bí quyết trẻ đẹp - Ảnh 2.

Mỹ Tâm cho rằng khi con người thực sự tâm niệm, khao khát và dành trọn tình cảm cho một điều gì đó, thì điều đó sẽ đến như một giấc mơ

Nữ ca sĩ cũng bày tỏ cô luôn tin rằng những giá trị chân thành sẽ chạm đến trái tim. "Tâm đặt khán giả làm trọng tâm, hướng tới những kết nối từ tâm và thật tâm. Đây cũng là lời nhắn gửi tình cảm Tâm muốn gửi đến các tri âm của mình"- ca sĩ "Tóc nâu môi trầm" nói.

Đáng chú ý, tại sự kiện, Mỹ Tâm còn "bật mí" kế hoạch sẽ tổ chức một liveshow quy mô lớn trong thời gian tới. Dù chưa tiết lộ chi tiết, cô cho biết ê-kíp đã bắt tay lên ý tưởng và hứa hẹn chương trình sẽ không kém phần ấn tượng so với liveshow "Tri âm" thu hút hơn 30.000 khán giả tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) vào năm 2022. Nữ ca sĩ nói thêm cô vừa kết hợp với SeABank ra mắt thẻ quốc tế visa SeASoul.

Tin liên quan

Mỹ Tâm và Đen lần đầu kết hợp trong "Hoa xuân ca"

Mỹ Tâm và Đen lần đầu kết hợp trong "Hoa xuân ca"

(NLĐO)- "Hoa xuân ca" năm nay quy tụ gần 30 nghệ sĩ hàng đầu của showbiz Việt, mang đến những sắc xuân rực rỡ tràn đầy hứng khởi trong năm mới

Mỹ Tâm Ca sĩ Mỹ Tâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo