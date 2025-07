Mỹ tiếp tục gửi thư thông báo thuế

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-7 tiếp tục gửi thư thông báo thuế đến một loạt đối tác, trong đó nổi bật là mức thuế nhập khẩu 50% dành cho Brazil.

Theo AP, nhà lãnh đạo này đã liên kết việc áp thuế với phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro - người bị buộc tội tìm cách lật ngược kết quả thất cử năm 2022. Tổng thống Donald Trump từng mô tả ông Bolsonaro là một người bạn và đã tiếp đón ông tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago khi cả hai còn đương chức vào năm 2020.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã phản ứng bằng một tuyên bố mạnh mẽ, theo đó cảnh báo thuế quan của Mỹ sẽ kích hoạt luật tương hỗ kinh tế của Brazil. Luật này cho phép đình chỉ các thỏa thuận thương mại, đầu tư và sở hữu trí tuệ đối với các quốc gia gây tổn hại đến năng lực cạnh tranh của Brazil.

Nhà lãnh đạo này lưu ý rằng trong 15 năm qua, Mỹ có mức thặng dư thương mại hơn 410 tỉ USD với Brazil, trong khi mức thuế trước đó mà hàng hóa Brazil nhập khẩu sang Mỹ phải chịu là 10%.

Sản phẩm ống đồng được bày bán tại một cửa hàng ở TP Chicago, bang Illinois - Mỹ. Ảnh: AP

Ngoài Brazil, 7 đối tác thương mại của Mỹ - gồm Philippines, Brunei, Algeria, Libya, Iraq, Moldova, Sri Lanka - cũng nhận thư thông báo về các mức thuế dao động 20% - 30%, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-8. Trước đó, 14 nước đã nhận thư này, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan…

Giới chức Philippines ngày 10-7 đã bày tỏ lo ngại về mức thuế 20% mà hàng hóa nước này sẽ phải chịu, so với mức 17% công bố hồi tháng 4-2025. Dù vậy, ông Frederick Go, Trợ lý đặc biệt của Tổng thống Philippines về các vấn đề đầu tư và kinh tế, khẳng định nước này vẫn cam kết đối thoại với Mỹ nhằm hướng tới một thỏa thuận song phương, như hiệp định thương mại tự do.

Theo truyền thông Philippines, một phái đoàn do ông Frederick Go dẫn đầu sẽ đến Mỹ vào tuần tới để tiến hành đàm phán về một thỏa thuận thuế quan tốt hơn.

Trong lúc này, các nhà đàm phán Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã tiến gần hơn tới một thỏa thuận thương mại nhằm giảm bớt các mức thuế mà ông Donald Trump áp đặt lên khối này. Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic cho biết đã đạt được tiến triển tích cực trong việc xây dựng thỏa thuận thương mại khung, thậm chí một thỏa thuận có thể sẽ đạt được trong vài ngày tới.

Cũng trong ngày 9-7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố mức thuế 50% đối với mặt hàng đồng nhập khẩu sẽ có hiệu lực từ ngày 1-8. Nhà lãnh đạo này cho biết quyết định được đưa ra sau khi ông nhận được đánh giá về an ninh quốc gia.

Ông Donald Trump khẳng định nước Mỹ sẽ một lần nữa xây dựng ngành công nghiệp đồng có vị thế áp đảo sau khi lưu ý vật liệu này "cần thiết cho chất bán dẫn, máy bay, tàu chiến, đạn dược, trung tâm dữ liệu, pin lithium-ion, hệ thống radar, hệ thống phòng thủ tên lửa, thậm chí cả vũ khí siêu bội âm - những thứ mà chúng ta đang sản xuất rất nhiều".

Đồng là kim loại được tiêu thụ nhiều thứ 3 trên toàn cầu, chỉ sau sắt và nhôm. Theo dữ liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, Washington hiện nhập khẩu gần một nửa lượng đồng mà nước này sử dụng, trong đó phần lớn đến từ Chile.