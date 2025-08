Mỹ - Trung cạnh tranh về quản trị AI

Tranh cãi về lợi ích và an toàn

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố kế hoạch hành động về trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm một loạt sáng kiến và khuyến nghị chính sách nhằm củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực này.

Theo đài CNN, Nhà Trắng chủ yếu tìm cách đạt được mục tiêu đầy tham vọng này bằng cách cắt giảm các quy định về AI. Cụ thể, kế hoạch này gồm 3 trụ cột: Thúc đẩy đổi mới, xây dựng cơ sở hạ tầng AI tại Mỹ, biến phần cứng lẫn phần mềm của nước này thành "nền tảng tiêu chuẩn" cho các đổi mới về AI trên thế giới. Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền ông Donald Trump nhằm mở rộng hạ tầng và đầu tư vào AI ở Mỹ, đồng thời là dấu hiệu cho thấy Washington xem việc duy trì vị trí dẫn trước Bắc Kinh trong lĩnh vực AI là ưu tiên hàng đầu.

Các nhà lập pháp và lãnh đạo công nghệ tại Mỹ hiện còn chia rẽ về chuyện làm sao cân bằng giữa yếu tố an toàn và tốc độ phát triển trong lĩnh vực AI. Ngay sau khi nhậm chức nhiệm kỳ 2, Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ một sắc lệnh hành pháp toàn diện do người tiền nhiệm Joe Biden ban hành nhằm thiết lập một số biện pháp bảo vệ đối với việc phát triển và sử dụng AI. Một số ý kiến chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đặt lợi ích của ngành công nghệ lên trên vấn đề an toàn trong lĩnh vực AI bất chấp những lo ngại như AI lấy mất việc làm của con người hoặc gây hại cho trẻ em...

Hoàng Phương