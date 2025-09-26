HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ truy tố cựu giám đốc FBI James Comey

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Cựu Giám đốc FBI James Comey đã bị truy tố với cáo buộc khai man và cản trở công lý.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump sa thải công tố viên liên bang Erik Siebert, người được cho là đã bày tỏ sự nghi ngờ nội bộ về việc khởi tố ông Comey.

Cựu giám đốc FBI (Cục Điều tra liên bang Mỹ) bị truy tố liên quan đến lời khai của ông trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ năm 2020. 

Cách đây vài ngày, Tổng thống Donald Trump công khai yêu cầu Bộ Tư pháp hành động "ngay lập tức" để truy tố ông Comey và các đối thủ chính trị khác.

Mỹ truy tố cựu giám đốc FBI James Comey - Ảnh 1.

Cựu Giám đốc FBI James Comey điều trần tại Điện Capitol tháng 7-2016. Ảnh: AP

Theo đài ABC News, đầu tuần này, các công tố viên liên bang tại bang Virginia thông báo họ không thể xác định căn cứ hợp lệ để buộc tội ông Comey.

Ông Comey bị Tổng thống Donald Trump sa thải trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên vì cuộc điều tra về chiến dịch tranh cử năm 2016 của nhà lãnh đạo này và “mối liên hệ của chiến dịch tranh cử đó với Nga”. 

Văn phòng công tố viên Mỹ tại Đông Virginia bắt đầu điều tra ông Comey vào đầu tháng 8 sau khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục kêu gọi truy tố cựu giám đốc FBI liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Các nguồn tin của đài ABC News cho biết cuộc điều tra bắt nguồn từ việc Giám đốc FBI Kash Patel “phát hiện ra các tài liệu nhạy cảm tại trụ sở FBI liên quan đến cuộc điều tra Nga”.

Các tài liệu này đã thúc đẩy các nhà điều tra xem xét liệu lời khai của ông Comey trước Quốc hội vào tháng 9-2020, liên quan đến “sự can thiệp của Nga”, có dính dáng tới cáo buộc khai man hoặc cản trở công lý hay không.

Các công tố viên đặc biệt xem xét lời khai của ông Comey về việc “cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cáo buộc Tổng thống Donald Trump có liên hệ với Nga”. 

Họ cũng tìm hiểu xem liệu ông Comey có cho phép rò rỉ thông tin ẩn danh cho giới truyền thông hay không.

Ông Donald Trump vui mừng vì giám đốc FBI chịu từ chức

Ông Donald Trump vui mừng vì giám đốc FBI chịu từ chức

(NLĐO) - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray thông báo hôm 11-12 sẽ từ chức vào đầu năm sau.

Ông Trump lại gây xôn xao với lựa chọn “sếp FBI” và bổ nhiệm thông gia

(NLĐO) - Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn cựu quan chức an ninh quốc gia Kash Patel làm lãnh đạo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

FBI điều tra cáo buộc từ chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump

(NLĐO) – Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 12-8 xác nhận cơ quan này đang tiến hành điều tra sau khi chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho biết một số tài liệu nội bộ bị rò rỉ

