Mỹ tưng bừng chào đón năm mới 2025

New York Post mô tả biển người chào mừng năm mới bên dưới những toà nhà chọc trời ở New York, họ hào hứng reo hò và hát các ca khúc Auld Lang Syne và New York, New York.

Nhóm người từ Chicago và Iowa đón năm mới 2025 tại Quảng trường Thời đại ở New York – Mỹ. Ảnh: New York Post

Trời có mưa và an ninh được thắt do lo ngại về những vụ án nghiêm trọng xảy ra gần đây ở TP New York không cản trở được không khí mừng năm mới của dòng người.

"Tôi không sợ chút nào. Đây là khoảng thời gian an toàn nhất mà tôi từng cảm thấy trong suốt thời gian dài" – cư dân Tiffany Lopez, 41 tuổi, người New York, nói với tờ New York Post khi cô và hàng chục người bạn nhảy vũ điệu salsa dưới mưa. "An ninh thắt chặt khiến tôi cảm thấy rất an toàn" - cư dân Bronx nói thêm.

Trời mưa ở New York cũng không ngăn được niềm vui chào đón năm mới của dòng người. Ảnh: New York Post

Chia sẻ về cảm giác đón chào năm mới tại Quảng trường Thời đại, ông Tommy Onfolo, 42 tuổi, nói: "Không có nơi nào tuyệt vời hơn Quảng trường Thời đại vào dịp năm mới. Đây là năm thứ 8 liên tiếp tôi đón năm mới tại đây”.



Anh Tommy Onfolo có 8 năm liên tiếp tham gia đón giao thừa ở New York. Ảnh: New York Post

Một nhóm bạn đến từ Nhật Bản đã chọn được vị trí đắc địa ở Quảng trường Thời đại để chào mừng năm mới 2025.

“Chúng tôi rất vui vì có mặt và hoà mình vào không khí giao thừa tại nơi đây” – du khách Natsuki Maeda từ Nhật Bản chia sẻ cảm xúc.

Bờ Đông nước Mỹ, Canada, vùng Caribe và phần còn lại của Nam Mỹ bước sang năm mới 2025 vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 1-1-2025 giờ Hà Nội.