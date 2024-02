Theo UBND tỉnh Bình Phước, năm 2024 sẽ tiếp tục đối mặt không ít khó khăn, thử thách do tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của lãnh đạo tỉnh và cả hệ thống chính trị, tỉnh Bình Phước quyết tâm sẽ thay đổi để phát triển mạnh mẽ trong năm 2024.

Quyết tâm đạt chỉ tiêu năm 2024

Về chỉ tiêu kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) phấn đấu tăng 8% - 8,5% so với năm 2023. Nông lâm thuỷ sản chiếm 23,4%, công nghiệp xây dựng 43,77%, dịch vụ chiếm 32,83%, GRDP bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng (tăng 6,5% so với năm 2023 ).





TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nhìn từ trên cao

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 38.500 tỉ đồng (tăng 10% so với năm 2023), kim ngạch xuất khẩu 4 tỉ 560 triệu USD (tăng 9% so với năm 2023). Thu ngân sách 12.739 tỉ 600 triệu đồng (tăng 6,29% so với năm 2023). Thu hút đầu tư trong nước 7.000 tỉ đồng (tăng 7,7% so với năm 2023); thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) 400 triệu USD…

Cùng với việc cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới, tỉnh Bình Phước còn tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng đô thị, hạ tầng chuyển đổi số.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư để sớm triển khai các dự án giao thông kết nối liên vùng như: Cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước), Cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, Đường Đồng Phú – Bình Dương.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/BCT ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch nâng cấp xã đủ tiêu chuẩn lên đô thị loại V giai đoạn 2021-2030.

Quyết tâm thực hiện có hiệu quả Dự án "Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền số, Địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025. Liên kết hợp tác với các Tập đoàn viễn thông để phát triển hạ tầng số, lắp đặt mạng 5G trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách và đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp.

Cùng với đó là tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần sau khi quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; khắc phục tình trạng khai thác khoáng sản trái phép (đất san lấp, đá mồ côi, đá xây dựng...). Thực hiện nghiêm việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

TP Đồng Xoài vươn mình

TP Đồng Xoài được thành lập ngày 30-11-2018 theo Nghị quyết số 587/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau 6 năm, chính quyền và nhân dân TP Đồng Xoài nỗ lực để xây dựng thành phố phát triển theo hướng "hiện đại-sinh thái-thông minh".

Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn đại biểu và lãnh đạo TP Đồng Xoài khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" thuộc Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động ngày 28-9-2023 tại TP Đồng Xoài

TP Đồng Xoài có diện tích tự nhiên 167,32km2, số dân 150.052 người, 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 6 phường và 2 xã.

Theo lãnh đạo TP Đồng Xoài, lúc mới thành lập thành phố còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 16,5%.

Với nhiều giải pháp mang tính đột phá, lãnh đạo TP Đồng Xoài đã từng bước đưa thành phố ngày càng phát triển. Trong những năm qua, lãnh đạo TP Đồng Xoài tiếp tục đẩy mạnh cải cải hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư…

Kết quả đạt được là tăng trưởng kinh tế hằng năm luôn duy trì ở mức 15,02%/năm. Năm 2023, tỉ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 54,28%, công nghiệp - xây dựng chiếm 41,14%, nông nghiệp chỉ còn 4,58%. Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn thành phố khoảng 925 tỉ 500 triệu đồng (tăng 34% so với năm 2018),thu nhập bình quân đầu người 115 triệu đồng/năm (tăng 55% so với năm 2018)

Với thành tích đạt được, ngày 1-12-2022, TP Đồng Xoài được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) bình chọn và trao tặng chứng nhận Thành phố thông minh lĩnh vực "Điều hành, quản lý thông minh".

Đến nay, TP Đồng Xoài đã hình thành một thành phố trẻ với kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ và hiện đại. Điển hình, TP Đồng Xoài đã khánh thành và đưa vào sử dụng hiệu quả công viên hồ Suối Cam, công viên Xoài, xây dựng bờ kè cùng các tuyến đường dọc theo suối Đồng Tiền, suối Tầm Vông và mới nhất là quảng trường thành phố...

T tại Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập TP Đồng Xoài, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng cho biết từ năm 2022, TP Đồng Xoài tự chủ cân đối thu, chi ngân sách. Từ năm 2018 đến nay, TP Đồng Xoài nâng cấp và làm mới 69 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài hơn 180 km. Năm 2020, TP Đồng Xoài là đơn vị cấp huyện đầu tiên của Bình Phước được Chính phủ công nhận hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Đến cuối năm 2022, TP Đồng Xoài là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đánh giá cao những kết quả TP Đồng Xoài đạt được trong những năm qua. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, TP Đồng Xoài cần tiếp tục xây dựng thành phố phát triển nhanh theo hướng hiện đại, bền vững, phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường; quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng thành phố "hiện đại - sinh thái - thông minh".