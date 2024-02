Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, dễ xảy ra cháy, nổ

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 Tết, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm trời se lạnh.

Trưa và chiều thời tiết tại Nam Bộ sẽ nóng và hanh khô

Nhiệt độ thấp nhất trong đêm mùn 4 Tết dao động trong khoảng 19-21 độ C, có nơi dưới 19 độ trên khu vực miền Đông. Còin ở miền Tây, nhiệt độ thấp nhất về đêm là 21-23 độ C, vùng ven biển có nơi trên 23 độ C. Từ đêm nay, nhiệt độ tăng từ 1-2 độ C.

Ban ngày, nhiệt độ cao nhất tại miền Đông từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Tại miền Tây là 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Sang mùng 5 Tết, nhiệt độ ở Nam Bộ sẽ tăng nhẹ.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong 2 ngày tới, thời tiết Nam Bộ tiếp tục ổn định và thuận lợi cho mọi hoạt động du xuân, chúc Tết. Vào trưa và chiều thời tiết sẽ nóng và hanh khô, một số địa phương của miền Đông có nắng nóng.

"Thời tiết hanh khô, độ ẩm không khí thấp nên rất dễ xảy ra cháy nổ, bà con cần lưu ý khi sử dụng lửa" - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo.