Nắm chắc tình hình làm việc của doanh nghiệp trong ngày diễn ra bầu cử

Sáng 2-3, tại phường Bình Dương, đoàn công tác Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 do Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các đơn vị bầu cử số 1 Quốc hội và số 1, 2, 3 HĐND thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện 10 phường thuộc TP Thủ Dầu Một và TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ cho biết đã hoàn tất việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri; in ấn thẻ cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm bỏ phiếu theo đúng tiến độ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chủ trì hội nghị

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ, nhất là tại các địa bàn đông dân cư, nhiều nhà trọ.

Ông Nguyễn Chí Trung - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương, cho rằng đặc thù của phường có tới 7 khu công nghiệp, nên số lượng cử tri là công nhân lao động làm việc trong các doanh nghiệp là rất lớn. Vì vậy, để bảo đảm đúng số lượng cử tri là công nhân đi bầu cử, phường sẽ gửi văn bản đến các doanh nghiệp nhằm thông báo về ngày đi bầu cử, cũng như đề nghị doanh nghiệp tạo điều kiện, không tổ chức tăng ca vào ngày 15-3.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu nhìn nhận việc tuyên truyền cho người dân về thông tin các ứng viên ứng cử ĐBQH, HĐND là rất quan trọng, ngoài dán thông tin ở các điểm bầu cử, phường sẽ tiến hành đến từng hộ dân phát tờ rơi, tuyên truyền sâu hơn để người dân nắm rõ lý lịch của từng ứng viên.

Ông Bùi Thanh Nhân nêu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tổ trưởng đơn vị bầu cử số 2, cho rằng để công tác bầu cử diễn ra chặt chẽ, nghiêm túc, các địa phương phải nắm chắc, nắm sát tình hình làm việc của doanh nghiệp trong ngày diễn ra bầu cử.

Ông Nhân nhấn mạnh vai trò của chủ nhà trọ, khu phố và công an là rất quan trọng. Do đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt trong các khu nhà trọ, khu vực có đông công nhân, chú ý hình thức tuyên truyền. Đối với những phường đông dân có bố trí nhà dân làm điểm bầu cử, nên có điểm dự phòng tình huống phát sinh không lường trước được.

Theo ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, công tác tuyên truyền gắn với vận động, định hướng, muốn làm được điều này không chỉ ở trong dân, trước tiên là cấp ủy Đảng, gia đình có đảng viên phải làm gương.

Đại diện Công an TPHCM cũng khẳng định Công an TPHCM đang tiến hành các đợt trấn áp tội phạm, nhằm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông ghi nhận tinh thần chủ động của các địa phương, đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri, nhất là cử tri tạm trú; thời gian tới Mặt trận Tổ quốc của phường phải tổ chức chu đáo, đúng thành phần, bám sát theo kế hoạch của Ủy ban Bầu cử thành phố.

Liên quan phần mềm, theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Sở Nội vụ đã có tập huấn, hướng dẫn, các địa phương cần phải liên hệ với cơ quan này để nắm chặt, không để kiểm phiếu sai, kiểm phiếu sót, chú ý danh sách cử tri là tạm trú, cử tri nằm điều trị nội trú tại các bệnh viện... tăng cường nắm bắt dư luận, bảo đảm an toàn thông tin, chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng, không để xảy ra bị động, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Ngay sau hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng đoàn công tác đã đi khảo sát một số địa điểm tổ chức bầu cử:



