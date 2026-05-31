Nám da có nên điều trị bằng laser?

- Bạn đọc PHƯƠNG THANH (Hà Nội) hỏi: "Tôi 48 tuổi, gần đây da xuất hiện nám nhiều hơn. Khi đi chăm sóc da, tôi được tư vấn làm laser để trị nám. Xin bác sĩ cho biết laser có hiệu quả không và làm sao để tránh nám nặng hơn?"

- TS-BS VŨ HUY LƯỢNG, Trưởng Khoa Laser và Săn sóc da - Bệnh viện Da liễu Trung ương, trả lời: Nám da gặp ngày càng nhiều và có xu hướng trẻ hóa. Nếu trước đây chủ yếu gặp ở phụ nữ sau sinh hoặc tuổi trung niên thì nay nhiều người ngoài 20 tuổi cũng bị. Nguyên nhân không chỉ do ánh nắng mà còn liên quan tới thức khuya, căng thẳng kéo dài, tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính. Nhiều người tự dùng acid, retinol nồng độ cao, peel da hoặc làm laser liên tục theo mạng khiến da kích ứng, tổn thương và thâm sạm sớm hơn.

Với trường hợp của chị, laser có thể là một lựa chọn nhưng không phải giải pháp duy nhất và cũng không phù hợp với tất cả mọi người. Hiện chưa có phác đồ chung cho mọi trường hợp nám. Việc điều trị cần được bác sĩ da liễu thăm khám để xác định mức độ, nguyên nhân rồi xây dựng phác đồ riêng. Điều trị nám hiện nay thường kết hợp nhiều biện pháp: Dùng thuốc hoặc hoạt chất kiểm soát sắc tố, chăm sóc phục hồi da và chỉ can thiệp laser hoặc công nghệ phù hợp khi cần thiết. Laser chủ yếu xử lý phần sắc tố đã hình thành trên da. Nếu chỉ phụ thuộc vào laser mà bỏ qua chống nắng, dưỡng da hoặc kiểm soát viêm, nám rất dễ tái phát, thậm chí đậm màu hơn.

Thực tế, nám là tình trạng khá dai dẳng và khả năng tái phát cao. Mục tiêu điều trị không phải "xóa sạch hoàn toàn" mà là làm mờ tối đa, kiểm soát tốt và hạn chế tái phát lâu dài. Để hỗ trợ điều trị và phòng ngừa, chị nên dùng kem chống nắng phổ rộng SPF 50+, bôi đủ lượng mỗi ngày; che chắn khi ra ngoài; dưỡng ẩm đầy đủ; hạn chế tự ý peel hoặc dùng mỹ phẩm mạnh; ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và duy trì chế độ ăn lành mạnh giàu chất chống ô xy hóa.