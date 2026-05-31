HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nám da có nên điều trị bằng laser?

D.Thu ghi

Khi đi chăm sóc da, tôi được tư vấn làm laser để trị nám. Xin bác sĩ cho biết laser có hiệu quả không và làm sao để tránh nám nặng hơn?

- Bạn đọc PHƯƠNG THANH (Hà Nội) hỏi: "Tôi 48 tuổi, gần đây da xuất hiện nám nhiều hơn. Khi đi chăm sóc da, tôi được tư vấn làm laser để trị nám. Xin bác sĩ cho biết laser có hiệu quả không và làm sao để tránh nám nặng hơn?"

- TS-BS VŨ HUY LƯỢNG, Trưởng Khoa Laser và Săn sóc da - Bệnh viện Da liễu Trung ương, trả lời: Nám da gặp ngày càng nhiều và có xu hướng trẻ hóa. Nếu trước đây chủ yếu gặp ở phụ nữ sau sinh hoặc tuổi trung niên thì nay nhiều người ngoài 20 tuổi cũng bị. Nguyên nhân không chỉ do ánh nắng mà còn liên quan tới thức khuya, căng thẳng kéo dài, tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính. Nhiều người tự dùng acid, retinol nồng độ cao, peel da hoặc làm laser liên tục theo mạng khiến da kích ứng, tổn thương và thâm sạm sớm hơn.

Với trường hợp của chị, laser có thể là một lựa chọn nhưng không phải giải pháp duy nhất và cũng không phù hợp với tất cả mọi người. Hiện chưa có phác đồ chung cho mọi trường hợp nám. Việc điều trị cần được bác sĩ da liễu thăm khám để xác định mức độ, nguyên nhân rồi xây dựng phác đồ riêng. Điều trị nám hiện nay thường kết hợp nhiều biện pháp: Dùng thuốc hoặc hoạt chất kiểm soát sắc tố, chăm sóc phục hồi da và chỉ can thiệp laser hoặc công nghệ phù hợp khi cần thiết. Laser chủ yếu xử lý phần sắc tố đã hình thành trên da. Nếu chỉ phụ thuộc vào laser mà bỏ qua chống nắng, dưỡng da hoặc kiểm soát viêm, nám rất dễ tái phát, thậm chí đậm màu hơn.

Thực tế, nám là tình trạng khá dai dẳng và khả năng tái phát cao. Mục tiêu điều trị không phải "xóa sạch hoàn toàn" mà là làm mờ tối đa, kiểm soát tốt và hạn chế tái phát lâu dài. Để hỗ trợ điều trị và phòng ngừa, chị nên dùng kem chống nắng phổ rộng SPF 50+, bôi đủ lượng mỗi ngày; che chắn khi ra ngoài; dưỡng ẩm đầy đủ; hạn chế tự ý peel hoặc dùng mỹ phẩm mạnh; ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và duy trì chế độ ăn lành mạnh giàu chất chống ô xy hóa. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo