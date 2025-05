Nam diễn viên gạo cội qua đời đột ngột tuổi 68

Công ty quản lý của Choi Jung-woo là Bless ENT đã xác nhận tin buồn cùng với trang Edaily. "Đúng là ông ấy đã qua đời vào hôm nay! Nguyên nhân qua đời chưa được biết rõ" - công ty quản lý thông tin.

Linh cữu của ông được quàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện Gimpo Woori. Lễ tang sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng ngày 29-5.

Nam diễn viên Choi Jung-woo qua đời

Choi Jung-woo sinh năm 1957, bắt đầu sự nghiệp năm 1975 vì vai diễn trong vở kịch "The Life of an Actor".

Sau này, ông xuất hiện trong nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh: "Cô đơn trong tình yêu", "Kẻ săn đuổi", "Dự báo tự tử", "Quý cô báo thù", "Công tố viên công chúa", "Tạm biệt Mr. Black", "49 ngày", "Thợ săn thành phố", "Huyền thoại biển xanh"…

Tác phẩm cuối cùng ông tham gia là phim truyền hình "Who is she" đã phát sóng tập cuối vào tháng 1 năm nay.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bàng hoàng, thương tiếc ông.