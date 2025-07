Năm nhóm nhiệm vụ chiến lược của Công an TP HCM trong thời gian tới

Trong 2 ngày 28-7 và 29-7, Đảng bộ Công an TP HCM đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng bộ Công an TP HCM trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an TP HCM thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an TP HCM là lực lượng chủ công, nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh; gia tăng đóng góp trong sự phát triển của thành phố và công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng Công an TP HCM

5 nhóm nhiệm vụ chiến lược

Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương quan trọng để định hướng và lãnh đạo toàn diện quá trình triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới; tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt để hoàn thành 22 chỉ tiêu Đại hội đề ra:

- Đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự; kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ an ninh trật tự với phát triển kinh tế xã hội. Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn và công an các đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả các giải pháp quản trị an ninh trật tự trong tình hình mới.

- Tiếp tục gương mẫu, đi đầu, tăng tốc, bứt phá trong thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; trọng tâm là "bộ tứ trụ cột" 04 Nghị quyết của Bộ Chính trị; nhất là trong chuyển đổi số, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, trong thi hành pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân; tham mưu vận hành thực chất, hiệu quả chính quyền địa phương 02 cấp "gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân"; tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, phát biểu tại Đại hội

- Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Thường trực Thành ủy TP HCM; góp phần tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức; xử lý hiệu quả các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống, an ninh cơ sở, an ninh dữ liệu, an ninh công nhân; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

- Giữ vững an ninh trật tự; tập trung lực lượng, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước và các mục tiêu, công trình trọng điểm. Quyết liệt thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng, chống, kéo giảm các loại tội phạm; xây dựng, chuyển hoá địa bàn không ma tuý, tệ nạn xã hội, địa bàn kiểu mẫu về an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế, du lịch.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện mô hình quản trị, quản lý địa bàn theo hướng "phục vụ, kiến tạo, đồng hành".

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Thành phố và của các tổ chức đảng trực thuộc. Tập trung cao độ các giải pháp xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường năng lực toàn diện cho Công an cấp xã đủ sức giải quyết tình hình an ninh trật tự từ cơ sở.

Chú trọng quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác Hội phụ nữ, Công đoàn và phong trào thanh niên Công an TP HCM phát triển mạnh mẽ gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự và phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tiếp tục triển khai các mô hình, cách làm hay sáng tạo; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến.